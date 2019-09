Edição 3285

MST e União frente à frente na quarta

Temporal já atingiu 9.246 pessoas

Castro lidera ranking de produção de leite

Ladrão é preso e entrega a mãe

Acecastro faz campanha para consumir mais

Operário pega fora de casa o Botafogo

Tibagi discutiu a segurança pública local

Defesa Civil presta apoio à famílias

Correição ordinária trará desembargador na quinta-feira

Preso por ter ligação com chacina em Ponta Grossa

Audiência de conciliaçãoEstá agendada para as 14 horas desta quarta-feira (25), em Ponta Grossa, uma audiência de conciliação, marcada pelo juiz Antônio César Bochenek, da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a União e entidades de Castro e região, para definir o destino da Fazenda Capão do Cipó (Assentamento Maria Rosa do Contestado). De acordo com o juiz, o encontro foi marcado para que “as partes possam apresentar suas razões”, descreveu.Página 3Em CarambeíOs dados atualizados da Prefeitura de Carambeí e da Defesa Civil apontam que 2.319 residências foram danificadas, com o temporal da última quarta-feira (18), além disso, 19 agricultores e 14 pecuaristas também registraram estragos em suas plantações e estruturas que abrigam animais. No total 9.246 pessoas foram atingidas de alguma forma, sendo que oito ficaram desabrigadas e necessitaram de uma atenção maior.Página 3NacionalOs dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2018 (PPM), divulgada na sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que Castro liderou o ranking de produção nacional de leite no ano passado, com 0,9%, e respondendo por 6,7% da produção do estado inteiro.A cidade é também a terceira em valor de produção na soma dos seis produtos pesquisados pelo IBGE (leite, ovos de galinha, ovos de codorna, mel de abelha, lã e casulos de bicho-da-seda).Página 5Rouba postos e imobiliáriaDois dias após assaltar o Posto Lambari, em Castro, ladrão armado rouba uma imobiliária na manhã de segunda-feira (23), logo após às 9h30, leva dois celulares de funcionários e um automóvel Uno, ano 2013, de um cliente.A ligação entre os dois casos, só acabou sendo desvendada após a prisão do assaltante, minutos depois, que não imaginava que o veículo que roubara possuia rastreado.Página 7Página 5Página 5ExplicaçõesO prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, receberam o delegado chefe da 18ª subdivisão policial de Telêmaco Borba, Amarantino R. Gonçalves Neto, e o delegado da Policia Civil de Tibagi, Willian Alves de Lima, para conversar e informar o executivo e a população do trabalho realizado pela polícia em relação ao furto de veículos ocorridos nos últimos dias.Página 3PalmeiraApós o forte temporal que atingiu Palmeira no final da tarde de quarta-feira (18), muitas famílias residentes em comunidades do interior registraram danos materiais em em suas propriedades.Página 5Página 3Página 7