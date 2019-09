Edição 3286 Versão Online

Mais 60 dias

Impasse continua em área da UniãoAinda levará pelo menos mais 60 dias para o destino da Fazenda Capão do Cipó ser definido. Na audiência de conciliação, entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a União, realizada na quarta-feira (25) na 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, apenas ficou suspensa a reintegração de posse, que havia sido determinada no último mês de julho, pelo juiz da 2ª Vara, Antônio César Bochenek. A audiência, também marcada por Bochenek, tinha como objetivo uma solução definitiva para o impasse que se criou desde que o MST ocupou parte da área da Fazenda.Página 5-------------------------A Prefeitura de Tibagi começou a implantar, no início de setembro, o sistema de gestão de combustível e rastreamento dos veículos da frota municipal. Todos os 134 automóveis do município receberão chips que controlarão o abastecimento e a quilometragem percorrida. O funcionário da prefeitura e um dos responsáveis pela implantação do sistema, Mizael Vieira dos Santos, explicou como funcionará cada uma das etapas.Página 3-------------------------A Polícia Civil do Paraná interrogou o suspeito do crime que vitimou Rachel Genofre, de 9 anos, ocorrido no dia 3 de novembro de 2008. O homem está preso na Penitenciária II, em Sorocaba (SP), em razão de outros crimes, e confessou ter estuprado e em seguida matado a garota. O interrogatório aconteceu na tarde de terça-feira (24) e nesta quarta-feira a delegada Camila Cecconelo recebeu a imprensa para falar sobre o caso.Página 9-------------------------Pela Série BOperário Ferroviário empatou com o Botafogo-SP nesta terça-feira (24), fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo terminou com placar de 1 a 1. Com o resultado, o Fantasma fica com 36 pontos na tabela. A equipe alvinegra teve mais chances de gol no primeiro tempo, mas foi o Botafogo que abriu o placar aos 29 minutos de partida. Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão disse que o Fantasma jogou para ganhar, e a vitória só não veio porque o adversário era muito forte.Página 4CrescimentoPela primeira vez na história do orçamento de Ponta Grossa, o município ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão para orçamento anual. O número foi apresentado nesta semana na proposta para Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, detalhada em audiência pública na Câmara de Vereadores pelo secretário da Fazenda, Cláudio Grokoviski.Página 3192 unidadesA Prestes Construtora e Incorporadora lançou na semana passada o Vittace Castro. O empreendimento, que conta com 192 unidades, é o novo condomínio da empresa no município. Na ocasião foram comercializadas 36 unidades, com outras 20 em fase de assinatura de contrato para esta semana.Página 5A Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMD), de Carambeí, reuniu nesta quarta-feira (25), as torteiras que estarão no VII Festival de Tortas, para a realização de capacitação de boas práticas em serviços de alimentação em eventos.Página 7Página 4Castro em destaqueSeis professores das escolas municipais e estaduais de Castro foram classificados para a fase final do Programa Agrinho 2019 e concorrerão a automóveis no evento de premiação que acontece no dia 21 de outubro, em Curitiba, após o resultado da banca avaliadora que será realizada nos dias 3 e 4 de outubro.Página 7Página 5