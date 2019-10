Edição 3287 Versão Online

Aline é vice-líder

Candidatos a conselheiro tutelar

se apresentam à comunidade

Castro e Carambeí lideram

Orçamento do PR tem previsão de R$ 49,9 bilhões

50% do 13º salário está na conta de 1.013

Conselho Tutelar recebe novo carro

Deputado Plauto conquista equipamentos para hospital

Instituto Veros promoveu bate-papo com produtores

Polícia Civil avança na solução de crimes

Sport joga melhor e vence Operário

Promotoria de Justiça oferece denúncia contra dentista

Na Câmara dos DeputadosA deputada federal parananese, Aline Sleutjes, tornou-se uma das vice-líderes do governo de Jair Bolsonaro (PSL), ao lado dos deputados Eros Biodini (PROS-MG), Daniel Silveira (PSL-RJ) e Caroline de Toni (PSL-SC). Eleita pela região dos Campos Gerais, ele cumpre o seu primeiro mandato.A indicação dos nomes foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (30 de setembro).Para a deputada, a vice-liderança no partido do presidente permitirá à ela, participar da Escola de Líderes, que define as pautas das sessões, mais voz em plenário, e maior abertura com o Planalto.Página 3Página 5Na produção de Leite NacionalA Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma que o Paraná passou de terceiro para segundo maior produtor de leite do Brasil - foram 4,4 bilhões de litros produzidos em 2018.Castro, nos Campos Gerais, lidera a produção brasileira com 292 milhões de litros. Em segundo lugar está o município de Patos de Minas (MG), que produziu 193 milhões de litros. No Paraná, outro destaque dos Campos Gerais é Carambeí, com 180 milhões de litros, que ocupa a terceira posição no ranking nacional.Página 5Para 2020O Estado do Paraná vai trabalhar com uma despesa orçamentária total de R$ 49,9 bilhões em 2020. Além disso, cerca de R$ 10 bilhões serão repassados aos municípios. A previsão consta do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) entregue nesta segunda-feira (30) pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano.Página 3Em CastroPelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura Castro quitou 50% do 13º Salário junto com o pagamento da folha do mês de setembro. Os valores foram pagos na segunda-feira (30). Dos 2.555 funcionários públicos municipais, 1013 optaram em receber antecipadamente. No total, serão pagos R$ 1.378.170,78. A outra parcela só no dia 20 de dezembro.Página 5CarambeíO Conselho Tutelar de Carambeí recebeu, na manhã desta sexta-feira (27), um carro zero quilometro. Trata-se de um GM Onix, modelo 2019, adquirido com recursos do FIA (Fundo Especial para Infância e Adolescência), no valor de R$ 58 mil.Página 4Mais de R$ 650 milPágina 3Moinho CastrolandaPágina 5Inteligência e tecnologiaPágina 7Página 4Página 7