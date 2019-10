Edição 3288

16 presos na Mega Força II

Acecastro e parceiros se unem

Vai uma torta?

Receita Estadual fecha suas portas

Deputada Aline Sleutjes defende Lei Kandir e alerta

Ponta Grossa será capital do Estado

Ambulância bate em caminhão e motorista morre

Novo Caramuru Futsal tem jogo importante neste sábado

Castrense foi vice em rally de regularidade na quarta etapa do Catarinense

Tibagianos competem em Foz do Iguaçu

Foco principal da operação foi CastroDezessis presos, o cumprimento de 24 mandados. Esse foi o saldo da Operação Mega Força II, comandada pelo tenente-coronel Leonel José Beserra, comandante do 1º BPM de Ponta Grossa, pertencente ao 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), que colocou nas ruas de Castro e região, em apenas um dia, mais de 100 homens. Durante a operação que contou com apoio aéreo de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) - Falcão 04 -, foram apreendidos sete armas de fogo, R$ 6 mil em espécie, uma carga de cigarro contrabandeado foi recuperada e unidades de defensivos agrícolas. Em outras fases da investigação, já tinham sido presas nove pessoas e apreendidos um quilo de crack, 1,3 quilo de cocaína, 50 munições e quatro veículos.Página 7Outubro RosaA Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) definiu, em reunião de diretoria realizada na quinta-feira (3), atividades especiais para Outubro. Durante todo o mês acontece mobilização para dar visibilidade à campanha Outubro Rosa e, nos dias 24, 25 e 26, o comércio encerra com campanha para aquecer as vendas. As ações acontecem em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Sindicastro, Sindicato Rural e Câmara da Mulher Empreendedora.Página 5A VII edição do evento mais doce dos Campos Gerais - Festival de Tortas, movimenta o Pavilhão de Exposições Frísia, anexo ao Parque Histórico de Carambeí, nos dias 5 e 6 de outubro, das 14 às 22 horas. Durante dois dias, as torteiras que produzem as delícias em suas casas e também Frederica's Koffiehuis, Tortas Wolf e Koffiehuis Parque Histórico, mostrarão o melhor dessa gastronomia. Opúblico também poderá apreciar o artesanato local e a Rota do Conhecimento, projeto de Turismo Pedagógico desenvolvido entre Carambeí e Castro. A entrada é franca!Página 4Em CastroSegunda-feira (30) foi o último dia de atendimento ao público na agência da Receita Estadual de Castro. Desde a terça-feira (1), o trabalho dos três servidores da unidade estão voltados para os levantamentos, patrimonial e dos processos físicos e digitais.Página 5Nenhuma lei foi tão citada pela bancada do agronegócio nesta semana quanto a Lei Kandir. O motivo: a PEC 42 que revoga a não incidência de ICMS na exportação de produtos não-industrializados e semielaborados. A ilusão de que o recolhimento desses impostos será positivo para o caixa dos estados é falsa, alerta a Deputada Federal Aline Sleutjes-PSL/PR.Página 3Durante a Feira ParanáNos dias 23, 24 e 25 de outubro, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, vai transferir a sede do governo para Ponta Grossa, durante a Feira Paraná. O evento será realizado de 18 a 27 de outubro no Centro de Eventos e Centro Agropecuário de Ponta Grossa.Página 3SegurançaPágina 7Página 5Página 4Página 4