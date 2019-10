Edição 3289 Versão Online

Aline quer trazer campus para Castro

Além de cursos profissionalizantesDesde a época da campanha, a vice-líder do Governo, deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR) avisa: "Aqui, o trabalho não para". A parlamentar, que já encaminhou mais de R$ 26 milhões em emendas para cidades paranaenses, agora está prestes a conseguir levar para Castro cursos profissionalizantes ofertados pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). A vice-líder do Governo já está em tratativas para que este projeto se realizasse há alguns meses. Aline já havia se reunido em mais de um encontro para tratar do assunto com o ministro da Educação Abraham Weintraub e equipe, além do secretario Ataíde Alves e do reitor Odacir Zanatta.Agora é mata-mataNão foi uma partida fácil, mas os castrenses mostraram garra em quadra e o Novo Caramuru Futsal venceu o líder do Campeonato Paranaense Série D – Adab Bituruna. O jogo, realizado no sábado (5), começou com gol do time adversário, porém, ainda no primeiro tempo o Novo Caramuru alcançou o empate, com gol marcado pelo jogador Alemão. Logo em seguida, numa jogada com o goleiro linha, o resultado virou, ficando dois a um para a equipe castrense. O segundo gol foi do jogador Lucas.O Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, realizado durante os jogos de Aventura e Natureza, em Foz do Iguaçu, terminou neste domingo com a participação de Tibagi em destaque nas provas. Treze atletas da Atica representaram o município e retornaram com 11 medalhas na bagagem.No domingo (6) ocorreu em Castro, assim como em todo Brasil, a votação para escolha dos novos conselheiros tutelares. No município foram eleitos cinco titulares. Entre as titulares eleitas, duas já são conselheiras e uma delas já foi, em gestões anteriores.O Operário Ferroviário enfrenta o Paraná pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira (8), às 19h15, no Estádio Germano Krüger. Na rodada anterior, o alvinegro sofreu derrota diante do Brasil-RS pelo placar de 2 a 1, está na nona posição na tabela do campeonato e acumula 36 pontos.A Secretaria da Saúde do Paraná vai formatar a partir dos próximos meses uma política estadual perene de atenção à saúde da mulher. O objetivo é consolidar os cuidados em todas as suas fases de vida e não apenas na atenção materno-infantil. A iniciativa foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e formalizada em despacho assinado no dia 1º de outubro.A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou nesta segunda-feira (07) e segue até 25 de outubro. Nesta etapa o foco é imunizar crianças de 6 meses a menores de cinco anos de idade – quatro anos, 11 meses e 29 dias.Duas mulheres com idades entre 24 e 35 anos, foram presas em flagrante na manhã desse domingo (6), ao tentarem entrar na Cadeia Pública Hildebrando de Souza com drogas. Elas escondiam nas roupas íntimas e foram flagradas.