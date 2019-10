Edição 3290

Santa recebe homenagem

Sábado é dia de homenagear Nossa Senhora AparecidaNeste sábado (12), devotos da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, terão a oportunidade de participar de uma missa especial, em homenagem à santa, que será realizada no Parque Lacustre. A celebração faz parte da 3ª Castro Cidade Alegria, evento promovido pela Prefeitura de Castro, por meio da Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, em alusão ao dia da criança e da padroeira. Marcada para começar às 9 horas, a missa contará com a participação das quatro paróquias da cidade: Sant’Ana, Nossa Senhora do Rosário, Perpétuo Socorro e São Judas Tadeu.Página 5Nas mãos das crianças o mundo vira um conto de fadas, porque na inocência do sorriso infantil, tudo é possível, menos a maldade. Crianças são anjos, são pedaços de Deus que caíram do céu para nos trazer a luz viva que há de fazer ressuscitar a verdade que vive escondida em cada um. Com essa mensagem, o Página Um News traz o recado delas.Páginas 6 e 7ParceriaO Agroleite, evento de caráter técnico e considerado como a vitrine da tecnologia do leite no Brasil, acaba de encerrar sua primeira participação em um evento internacional. Pela primeira vez neste ano, a feira expôs no Sommet de L’élevage, na França. O evento foi realizado entre os dias 2 e 4 de outubro, na cidade de Clermont-Ferrand.Página 4Comitiva de paranaenses, liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, esteve nesta terça-feira (09) em Brasília para tratar da ampliação e modernização do Aeroporto de Ponta Grossa. Na reunião com Eduardo Henn Bernardi, diretor de investimentos da Secretaria da Aviação Civil, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, entregou o projeto para o início da obra, cujo orçamento é de R$ 35 milhões.Página 3Na última sessão da Câmara Municipal de Castro, o vereador Gerson Sutil apresentou proposta de revisão ao Código Tributário Municipal, através do requerimento 274/2019. O parlamentar solicitou ao Executivo do Município estudos técnicos para elaboração de um projeto de lei com diversas mudanças ao Código Tributário Municipal e Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base para o cálculo do IPTU, ITBI, e outros.Página 3Mulher de 50 anos foi presa por policiais militares de Jaguariaíva. Ela foi detida após denúncias sobre a prática de tráfico de drogas, quando foi flagrada com quantidade considerável de drogas, além de armas, dinheiro e uma balança de precisão.Página 9Página 5No domingoNo domingo (13), a Biblioteca Municipal Historiador Luiz Leopoldo Mercer comemora 54 anos de anos de existência. Celebrando a data, a coordenação promove programação que conta com a premiação para leitores destaque deste ano e o cantinho da leitura, que também esteve em toda a programação.Página 4Em PalmeiraPágina 4