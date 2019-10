Edição 3291

Dez balões cobrem os céus de Ponta Grossa

No Parque Vila VelhaQuem foi até o Parque Estadual de Vila Velha neste domingo (13), viu um cenário diferente. Cerca de dez balões de diversos tamanhos e formatos coloriram os céus na 1ª Revoada de Balões em Ponta Grossa. As decolagens aconteceram em uma área restrita. O evento experimental teve o objetivo de mostrar a viabilidade de se implantar voos permanentes no local, mais uma atração para conquistar visitantes e fomentar o turismo e a economia local.Página 4Por falta de interesse, diz deputada AlineChegou muito perto de o município de Castro receber o Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, da Secretaria Nacional da Promoção e Defesa da Pessoa Idosa. Trata-se de um programa de atendimento ao idoso, através do qual se desenvolve processos de otimização de oportunidades para inclusão digital e social, para assegurar participação da pessoa idosa, elevando sua qualidade de vida por meio de quatro campos: tecnologia, educação, saúde e mobilidade física.De acordo com a deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR), ela apresentou a ideia da vinda deste Programa ao município, porém, segundo ela própria, para a efetivação era necessário que o prefeito, Moacyr Fadel, cadastrasse a Prefeitura do município dentro do ‘Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável’, mas por total desinteresse, não o quis.Página 3Fé e DevoçãoCerca de seis mil pessoas se reuniram no Parque Lacustre, na manhã de sábado (12), para homenagear a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A celebração contou com a participação de sacerdotes de três paróquias diferentes.Página 5Ponta GrossaPolícia Civil de Ponta Grossa, através do Setor Operacional, prendeu, nessa segunda-feira (14), indivíduo que se identificava como Auditor da Receita Federal, foragido de dois Estados (São Paulo e Paraná). O preso, de 43 anos, foi localizado no centro quando do cumprimento de busca e apreensão. As investigações se iniciaram quando o falso auditor fez diversas visitas em um condomínio de luxo em Ponta Grossa, ocasião em que, valendo-se de dados sem veracidade, inclusive, nome e profissão, passou a negociar uma residência, comprometendo-se a dar um substancial valor de entrada no negócio.Página 7Jogo fora de casaO Operário Ferroviário encara o CRB-AL nesta terça-feira (15), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida acontece as 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.Página 4De 90 para 55 diasOs vereadores da Câmara Municipal de Castro aprovaram, durante a última sessão ordinária, o Projeto Emenda à Lei Orgânica que reduz o recesso parlamentar de 90 dias para 55. De autoria da vereadora presidente, Fátima Castro (MDB), e dos vereadores Antonio Sirlei (DEM), Cézar do Povo (PSC), Maurício Kusdra (DC), Paulinho Farias (PPS) e Rafael Rabbers (DEM), ele objetiva adequar a legislação local à Constituição Federal.Página 3Ponta GrossaPágina 7Página 5Página 7Página 7