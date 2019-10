Edição 3292

Caixa faz cadastro para saques do FGTS

Para trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelo granizoIniciou na manhã de quarta-feira (16) o cadastramento dos trabalhadores de Carambeí, atingidos pelo granizo durante a tempestade do dia 18 de setembro, para a liberação do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). Os atendimentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, conforme calendário no final da matéria.O chefe de gabinete da Prefeitura do município, Marcio Taques, explica que neste caso o cadastro só está autorizado para os proprietários de imóveis e /ou automóveis que sofrerarm danos devido aos temporais. “Todo morador de Carambeí que tenha sido atingido pelas intempéries do granizo, e que tenha saldo de Fundo de Garantia para ser retirado, pode solicitar o saque”, destaca.Página 4Em CarambeíA partir do próximo ano, estará proibido no município de Carambeí o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. De autoria dos vereadores Paulo Sergio Valenga, Antonio Joel Cosa e Diego de Jesus da Silva, o Projeto de Lei nº 37/2019, que ainda precisa passar pela sanção do prefeito Osmar Blum Chinato (PSD), foi aprovado na noite de terça-feira (15), com oito votos favoráveis e apenas dois contrários.Página 4Pelas OitavasNeste sábado (19) o Novo Caramuru Futsal terá a primeira disputa das oitavas de final pelo Campeonato Paranaense de Futsal. A partida é contra o Operário de Laranjeiras, o time que terminou a fase no segundo lugar geral do Campeonato.O primeiro jogo vai ser em casa para os castrenses, no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco, as 20h30 horas. Depois, a equipe volta a enfrentar o Laranjeiras, no dia 26 de outubro as 20h30, na casa do adversário.Página 5O Setor de Serviços de Identificação de Castro já está funcionando totalmente informatizado para solicitação da Carteira de Identidade. A fotografia é digital e as impressões digitais são coletadas por leitor biométrico. Os documentos são escaneados e todas as informações são transmitidas instantaneamente para o Instituto de Identificação do Paraná.Página 5NRE-PGA deputada federal Aline Sleutjes conversou com a reportagem na quinta-feira (17), sobre o conteúdo publicado em portais da região, que a acusam de ter usado o perfil de uma rede social do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa (NRE-PG) para promoção política. Em nota enviada à redação, a parlamentar se defendeu.Página 3Em CarambeíA Secretaria de Saúde de Carambeí mobilizou a rede municipal na promoção de ações na Semana de Enfrentamento da Sífilis. Nesta quarta-feira (16), uma equipe da Saúde estive nas dependências de uma indústria para realizar o teste rápido da sífilis em funcionários da unidade.Página 4Acidente do tipo colisão traseira envolvendo um ônibus que fazia a linha Curitiba a Campo Mourão, e um caminhão de Caxias do Sul (RS), resultou em oito feridos. O caso mais grave é do motorista do ônibus que ficou preso entre as ferragens.Página 9Operário Ferroviário empatou sem gols com o CRB-AL, na noite desta terça-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e agora tem no sábado (19) o São Bento-SP pela frente, às 19 horas, no Estádio Germano Krüger.Página 4Em BrasíliaPágina 3NefrologiaPágina 5Com facaPágina 9Na pescariaPágina 9SegurançaPágina 9Página 3