Edição 3293 Versão Online

Direcionar o dinheiro para rodovias, tem o propósito de salvar vidas, disse Ratinho Junior e Sandro AlexO governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (21), ao lado do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e de Comunicação Social e Cultura, Hudson José, as 12 obras que serão executadas com R$ 365 milhões liberados pelo acordo de leniência firmado pela Concessionária CCR-Rodonorte e o Ministério Público Federal (MPF). São oito interseções de nível (viadutos, trincheiras e passagens) e cerca de 30 quilômetros de duplicações nas rodovias sob responsabilidade da empresa.Ratinho Junior afirmou que a escolha do pacote de obras foi técnica e levou em consideração questões como segurança de usuários e pedestres, fluxo de veículos e mobilidade. Nos Campos Gerais, além de Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul foram contemplados com recursos.Página 3Para continuar a conquistar títulosDuas castrenses que já vem representando o município e conquistando títulos em concursos de beleza, agora buscam patrocínio para darem continuidade à jovem carreira. Elas são Helena H. Fernandes Martins, de um ano e dois meses, e Katlyn Rawany Vaz Machado, de quatro anos.Página 5Página 5Página 412 ruas de CarambeíA Empreiteira Moro venceu a licitação na modalidade concorrência pública nº02/2019, realizada nesta segunda-feira (21), nas dependências da Prefeitura de Carambeí, para realizar obras de pavimentação asfáltica nas ruas das vilas Banana e Mangabeira, no bairro AFCB. Os investimentos para pavimentar 12 ruas ultrapassam os R$ 3,4 milhões, que serão aplicados em obras de drenagem, construção de galerias pluviais, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização de trânsito.Página 4Após derrota em casa, pelas oitavas do ParanaenseO segundo confronto entre o Novo Caramuru Futsal e o Operário de Laranjeiras, pelas oitavas de final do Paranaense de Futsal, Série D, promete ser diferente. Depois de perder a partida em casa, o time castrense volta em quadra neste sábado (26), às 20h30, no ginásio de esportes Valmir G. Loures (Laranjão), precisando vencer no tempo normal de partida, e na prorrogação. De acordo com o atleta e presidente do Novo Caramuru, Vagner Rocha (Alemão), o time quer a vitória.Página 5Em guinchoPoderia ter sido um crime perfeito, pois quem poderia imaginar que um guincho levando um carro, supostamente com avarias, estaria repleto de maconha. Mas uma frenagem brusca, acabou chamando a atenção de policiais militares que realizavam bloqueio em uma das vias de acesso a Ponta Grossa. Ao procederem a abordagem ao veículo em suspeição, foram surpreendidos com 118 kg da droga, separadas em tabletes.Página 7Cemitério de CarambeíPágina 4Página 3Página 4Página 7