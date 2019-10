Edição 3294

Preso advogado que aplicava golpe

Ponta Grossa recebe R$ 8,6 mi em investimentos

Voos regulares alavancam

Empresários terão linha de crédito

Marinho explica falta de medicamentos

Dia de finados aquece venda de flores em Castro

Finados terá missa no Frei Mathias

Farmácia realiza 170 atendimentos

Orçamento deve chegar a R$ 87 milhões

Projeto de crédito são aprovados

Produção de grãos passa de 36 milhões de toneladas

Acecastro e parceiros promovem campanha

8° Festcam começa no dia 31 de outubro em Carambeí

Blum participa de reunião com o governador Ratinho Junior

Nova morte de macaco por febre amarela é confirmada

Valor ultrapassa R$ 800 milEm operação coordenada pelo delegado da 43ª DRP, Lucas Mariano Mendes, foi preso na manhã de quinta-feira (24), em sua residência, um advogado suspeito de aplicar golpe na Cooperativa Castrolanda. Conforme o que apurou-se, o suspeito expedia boletos de custas processuais do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e embolsava as quantias. "O valor que era entregue, ele não pagava o boleto. Para prestar contas, ele simplesmente rasgava a parte de baixo do boleto e entregava a parte de cima escaneada. A empresa, então, dava baixa no boleto", explicou o delegado.De acordo com a Polícia Civil, a fraude acontecia desde de 2014, sendo que o prejuízo causado à empresa ultrapassa R$ 800 mil.Do Governo do ParanáA Prefeitura de Ponta Grossa recebeu o anúncio de investimento de verbas estaduais do governo do Paraná que somam R$ 8.622.337. A assinatura dos repasses aconteceu nesta quinta-feira (24) no Centro de Eventos e Centro Agropecuário de Ponta Grossa, onde ocorre a Feira Paraná / Efapi. Os recursos repassados fazem parte das atividades que envolvem a mudança por dois dias da sede do governo estadual para Ponta Grossa, oficializada na quarta-feira (23).Os três voos semanais diários entre Curitiba e Telêmaco Borba vão ajudar o novo ciclo de crescimento da cidade, que será impulsionado pelos investimentos de R$ 9,1 bilhões da Klabin na ampliação da fábrica de Ortigueira, cidade vizinha. Serão criados mais de 11 mil postos de trabalho na região nos próximos anos. O Voe Paraná reconectou 12 cidades do Interior a Curitiba.Cerca de 100 empresários de Carambeí participaram nesta quinta-feira (24), na Biblioteca Municipal, de reunião com o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves. No encontro foram apresentadas as linhas de créditos disponíveis para auxílio as empresas atingidas pela chuva de granizo no dia 18 de setembro.O secretário municipal de Saúde de Carambeí, Mario José Avais de Mello Filho, conversou com a reportagem sobre os questionamentos dos munícipes a respeito da falta de medicamentos que está ocorrendo no município. Segundo ele, não se trata de falta de verba na Prefeitura, mas se deve ao fato de a gestão já ter gasto o valor total aprovado para esta destinação.O Dia de Finados é uma das ocasiões em que mais se vende flor ao longo do ano. Em alguns estabelecimentos, a data fica em terceiro lugar, e em outros em quarto, no ranking de vendas. Em geral, fica atrás somente do dia das mães, dia dos namorados e dia da mulher.CastroCastrenses têm até na segunda-feira (28) para fazerem a limpeza e preparação dos túmulos para o dia de finados (2 de novembro). A data limite foi aprovada por decreto, dentro da Lei Municipal. Já no sábado (2), feriado de finados, os dois cemitérios da zona urbana do, assim como os do interior, permanecerão abertos para visitação entre 7 e 19 horas.A Farmácia Municipal de Tibagi é um ponto de referência no atendimento à Saúde tibagiana. O local que distribui medicamentos e insumos hospitalares gratuitamente para a população atende cerca de 170 pacientes por dia, que se beneficiam com o serviço.Prefeitura de TibagiEm audiência pública realizada na Câmara Municipal de Tibagi, foi apresentado na terça-feira (22), para a comunidade, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). O encontro oportunizou para a população tibagiana conhecer o orçamento financeiro do próximo ano, previsto em R$ 87 milhões.Votação únicaOs vereadores do legislativo castrense aprovaram, durante a sessão de quarta-feira (23), dois projetos de lei que autorizam a abertura de crédito adicional pelo Poder Executivo. As propostas foram incluídas na pauta em votação única, devido a urgência e a relevância do interesse público das proposições.No ParanáCom a colheita dos cereais de inverno praticamente concluída, a safra de grãos 2018/19 no Paraná está sendo encerrada com um total estimado de 36,3 milhões de toneladas, volume 3% acima da safra anterior (17/18) que atingiu 35,4 milhões.