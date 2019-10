Edição 3295

Botijão de gás pode chegar a R$ 80

Em Castro, preços ainda resistem ao aumentoO novo reajuste no preço do gás, anunciado pela Petrobras na semana passada, pode fazer com que o preço do botijão de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo de uso residencial (GLP ou o gás de cozinha), chegue aos R$ 80 em Castro. As revendedoras consultadas pela reportagem do Página Um News ainda não haviam aplicado o reajuste até na segunda-feira (28), porém, os entrevistados afirmaram que no máximo até o próximo final de semana devem atualizar os preços. Alguns deles estão justamente aguardando o reajuste acontecer na concorrência, para aplicar em seu estabelecimento também. E, a maioria ainda está comercializando botijões de um estoque adquirido pelo preço antigo, e por isso ainda não começou a cobrar mais do consumidor final.Página 521 animaisA feira de adoção realizada pela Prefeitura de Castro na sexta-feira (25) resultou na adoção de 21, dos 51 animais que estavam disponíveis no Centro Municipal de Zoonoses. A maioria dos animais de raça que aguardavam adoção no local ganharam um novo lar, por outro lado, os ‘vira-latas’ continuam por lá, e ainda estão à espera da adoção responsável.Página 5Assalto em posto de combustíveis de CarambeíAssalto a posto de combustíveis no Bela Vista I, no sábado (26), não acabou bem para dois marginais que após trocarem tiros com policiais militares de Carambeí, um deles acabou ferido na perna e no braço, e o outro preso. O caso começou ficar mal para os ladrões, quando o um veículo Uno vermelho, com as mesmas características do que havia praticado o assalto, foi avistado pelo militares há um quilômtro de um outro posto. Ao tentar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga, mas não demoraram para parar.Página 7Novo presidente da FIEPO empresário Carlos Valter Martins tomou posse dia 28 de outubro de 2019 na presidência da Fiep e defendeu o fomento das indústrias no interior do Paraná. “Precisamos fomentar que, cada vez mais, as diferentes regiões tenham apoio tecnológico e de formação profissional para que suas indústrias consigam evoluir, agregar mais tecnologia e produtividade”, disse Martins nesta entrevista exclusiva a ADI. “Aprimorar a nossa infraestrutura é um dos caminhos para reduzir custos e aumentar a competitividade da indústria paranaense", disse Carlos Martins.Página 3Calor de 40° grausPágina 5Página 5Em PalmeiraNa madrugada deste domingo (27), uma equipe da PM foi acionada para dar atendimento na Rua Macedo Ribas, Bairro Regina Vitória, em Palmeira, um caso onde dois homens estariam esfaqueando uma terceira pessoa. Deslocado de imediato, eles foram informados por uma senhora que estava em frente a residência, a qual relatou que seu marido estava caído no interior da residência com ferimentos graves causados por golpes de faca.Página 7Em Ponta GrossaO cruzamento das ruas Barão do Cerro Azul e Coronel Francisco Ribas, região central de Ponta Grossa, foi palco de um dos acidentes mais impressionantes da noite de sábado (26), em Ponta Grossa. Após envolver-se em acidente, o automóvel Ka ficou por cima do automóvel Gol.Página 7'Heranças Culturais do Paraná'Página 8Página 5Página 5Página 7