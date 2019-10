Edição 3296

Mata a esposa e tira a própria vida em hotel

MST e União estão mais perto de um acordo

Município entrega van adaptada

Civil prende autor de crime

Proibida pesca de espécies nativas

Estado reúne lideranças em Foz do Iguaçu

Indicação de Plauto é autorizada

Sema promove limpeza no Rio Capivari

Conservação de túmulos só até quinta-feira

Rotary Club e Secretaria de Educação premiam

Prefeitura entrega mais um módulo no interior

Operário morre após cair de construção

Policia Militar de Ponta Grossa apreende pé de maconha em bota

CASO CHOCAAndre Cavalheiro é suspeito de ter matado a facadas a esposa e psicóloga Leonisse Micheli Kobelnik, de 31 anos. Ele foi encontrado morto em um hotel de Ponta Grossa, horas depois do crime, registrado na manhã de terça-feira (29). Um amigo de André revelou, em depoimento à Polícia Civil, que o homem teria confessado o assassinato para ele por telefone. A afirmação foi feita pelo delegado Luis Gustavo Timossi ao portal G1.A psicóloga Leonisse Micheli Kobelnik foi morta a facadas dentro da casa onde morava, em Ivaí. Segundo as investigações, um tipo de ácido também foi jogado no corpo da mulher. A polícia ainda não sabe informar se a psicóloga estava viva quando recebeu o ácido.Página 7Fazenda 'Capão do Cipó'De acordo com os resultados da nova audiência entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e representantes da União e do Estado do Paraná, realizada em Curitiba na terça-feira (29), aproxima-se uma definição para o destino da Fazenda Capão do Cipó (Assentamento Maria Rosa do Contestado). O encontro desta semana estava marcado desde setembro, quando ocorreu em Ponta Grossa a primeira audiência de conciliação entre os ocupantes e demais interessados na área.Página 5PalmeiraA Prefeitura de Palmeira, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira (Apae) uma van zero quilômetro, adaptada para pessoas com deficiência.Página 3Na tarde de quarta-feira (30), a Polícia Civil de Castro prendeu J.A.R., de 41 anos, pela prática de crime de feminicídio e três tentativas de homicídio. Ele se apresentou na 43ª DRP, acompanhado de seu advogado. Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil representou, em regime de plantão, pela prisão preventiva do autor e o pedido foi sumariamente deferido, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Castro.Página 7No ParanáO período de restrição à pesca de espécies nativas no Paraná começa a partir desta sexta-feira (1) e segue até março de 2020, informou o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Todas as espécies nativas do Estado são protegidas, como bagre, dourado, jaú, pintado e lambari. É durante esse período, conhecido como piracema, que a maioria delas se reproduz.Página 6Governo 5.0O Governo do Estado reúne nesta quinta e sexta-feira (31 e 1º), em Foz do Iguaçu, prefeitos, vereadores, secretários, técnicos das administrações municipais e lideranças para o encontro de capacitação Governo 5.0. Dos Campos Gerais, um grande número de prefeitos se farão presentes, a exemplo de Osmar Blum, de Carambeí, e de Rildo Leonardi, de Tibagi.Página 3R$ 660 milA Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa contará com novos equipamentos que auxiliarão no atendimento à população. Cerca de R$ 660 mil serão encaminhados pelo governador Ratinho Junior para a compra de dois aparelhos de ultrassons tipo 2 e um arco cirúrgico, que gera imagens digitais, em tempo real, por meio da incidência de Raio-X. Os equipamentos são reivindicações do provedor da Santa Casa, Flávio Kaiber, e do vice-provedor, Otto Santos Cunha.Página 3TibagiNa terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Associação Tibagiana de Canoagem (Atica), realizou a limpeza no Rio Capivari, na localidade de São Bento. A ação foi pedida pelos alunos do quarto ano da Escola São Bento que, como parte do Programa Caiubi, realizado em parceria com a Klabin, escreveram uma carta e enviaram para a Sema.Página 5A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta aos proprietários de lotes e túmulos no Cemitério Municipal, da necessidade de regulamentar a documentação, bem como realizar a conservação até esta quinta-feira (31).Página 5Na noite de sexta-feira (25), na Sociedade Esportiva e Recreativa Perdigão – SERP aconteceu à premiação da 10ª edição da Maratona Intelectual realizada pelo Rotary Club de Carambeí em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.'Página 8SaúdePágina 380 metrosPágina 7Página 7