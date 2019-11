Edição 3297 Versão Online

Operário empata em casa

Carambeí integrará Consórcio Público Intermunicipal

Prefeito Rildo volta otimista de Foz

Palmeira terá II Festival Tocadores

Igreja São Judas retoma construção

Canteiros floridos agradam moradores de Castro

Finados terá reforço da PRF no Paraná

Dono de bar vendia chope inferior em Ponta Grossa

Novo Caramuru Futsal já planeja 2020

Aeroporto de Ponta Grossa tem lâmpadas furtadas

Gols só vieram no segundo tempo, através de falhasEm uma partida bastante movimentada, o Operário-PR e Atlético-GO não sairam do 1 a 1 na noite desta sexta-feira, pela 32ª rodada da Série B. Com o resultado, o Atlético-GO chega a 51 pontos e pode sair do G-4 no complemento da rodada, já o Fantasma alcança os 45 pontos e ocupa a oitava posição, mantendo o sonho do acesso.Os dois gols aconteceram no segundo tempo de partida, através de falhas. Aos 19 minutos, o atacante Pedro Raul aproveitou um erro do volante Índio, saiu cara a cara com o goleiro Rodrigo Viana e abriu o placar. O Operário-PR foi para cima e na reta final chegou ao empate com Alisson, após falha de Kozlinski aos 43 minutos.O Operário volta a campo na terça-feira (5), quando enfrentará às 20h30 o Criciúma, no Germano Krüger.'Da Educação'O município de Carambeí foi um dos primeiros a assinar protocolo de intenção para participar do novo Consórcio Público Intermunicipal, que irá tratar de assuntos da educação e ensino do Paraná. "A princípio, em 2021, atenderemos 35 municípios", conta o assessor da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), entidade proponente do consórcio, Jacir Machado. Este número será aumentado gradativamente, assim que o Consórcio vá se estruturando. "A intenção é atender todos no apoio à gestão de Educação", antecipa Machado, destacando que nesse os municípios pequenos serão atendidos primeiro.Página 4Governo 5.0O prefeito Rildo Leonardi esteve em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira (31), participando do Encontro Governo 5.0, ao lado de outros chefes de executivo, vereadores, secretários e técnicos para discutir mudanças na administração pública, com práticas inovadoras na prestação de serviços à população. "A expectativa é muito boa. Governo já anunciou cerca de 1,3 bilhão.Página 5De 8 a 10Já pensou em reunir diferentes manifestações culturais e folclóricas em um único evento? Fandango, danças ucranianas, viola caipira, boi de mamão, tambores africanos e arte indígena? Estes são algumas das manifestações culturais que vão estar na segunda edição do festival Tocadores.Página 4Após um anoDepois de quase um ano paralisada, a construção da nova igreja matriz de São Judas Tadeu voltou com os trabalhos na segunda quinzena de outubro e nesta nova etapa será concluída a parte de reboco da parede frontal e ainda levantadas paredes na parte internaPágina 5LocalPágina 5SegurançaO feriado de Finados já conta com policiamento nas estradas estaduais do Paraná pelo efetivo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A fiscalização que começou na sexta-feira (1º) e prossegue até domingo (03), abrange embriaguez ao volante e o excesso de velocidade, entre outras infrações de trânsito.Página 7Gato por lebreOperação desencadeada pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (31), flagrou estabelecimento localizado na Vila Oficinas, em Ponta Grossa, enganando consumidor. O problema é que esse estabelecimento dizia vender chope de marca renomada, contudo, estava servindo ao consumidor produto de valor 30 a 40% mais baratoPágina 7Mesma baseDepois de ser eliminado do Campeonato Paranaense de Futsal Série D, no segundo jogo das oitavas de final, a ideia para o ano que vem é manter a mesma base do Novo Caramuru Futsal, trazer alguns reforços da região, e buscar novos patrocinadores que queiram investir na equipe.Página 5Voos noturnos suspensosPágina 7