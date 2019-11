Edição 3298 Versão Online

Morador teve sua casa desmanchada

Aline se defende de acusações

Operário pega o Criciúma em casa nesta terça-feira

Rodrigo Passos já fala em novos desafios

Governo confirma R$ 19,9 milhões

Motorista alcoolizado é levado à delegacia

'Sepultados em Harmonia' agora é mundial

Kombi e Siena se chocam no trevo de Castro

Civil realiza operação em Imbituva

Procon de Castro participa da 'Quinzena da Solução'

Aline destina meio milhão para obra de piscina na UEPG

Venda de ingressos para o Show de Gusttavo Lima já iniciou

Criança é atropelada por carro na Vila Rio Branco

Acampamento do MST na Fazenda Capão do CipóUm homem procurou a reportagem do Página Um News na sexta-feira (1), para relatar que teve sua casa desmanchada, no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Fazenda Capão do Cipó, (Acampamento Maria Rosa do Contestado). Segundo Claudivino de Lima, na segunda semana após a ocupação da área ele construiu no local um barraco de lona, e posteriormente, adquiriu uma casa de madeira, porém, não residia no local. Ele explicou que por trabalhar com outra atividade na zona urbana do município, apenas pernoitava esporadicamente em sua casa no acampamento, e com freqüência, ajudava nas atividades. "Eu mantive plantas lá, tirava guarita e quando não podia, pagava para alguém ficar no meu lugar, além disso, pagava 20 reais por mês de contribuição e por algum tempo também, pagamos 60 reais, segundo eles, para ajudar a pagar a conta de luz", destacou.

Estadão diz que deputados gastaram com empresas fantasmasO nome da deputada federal Aline Sleutjes foi citado em uma matéria do 'Estadão'/ 'O Estado de São Paulo', do dia 2 de novembro. Segundo a matéria, que tem como título 'Deputados do PSL gastam verbas com firmas fantasmas', Aline teria buscado consultoria de marketing em uma empresa chamada Prisma. Mas no endereço desta firma, em Brasília/DF, há um imóvel residencial. Conforme o texto, a deputada teria gasto R$ 14 mil, de verba da Câmara, para que a citada empresa executasse serviços de levantamento de dados, montagem de bancos de imagem e atualização de suas redes sociais. Jornalistas do Estadão também entrevistaram o proprietário da empresa Prisma, que teria afirmado não conhecer ou não se lembrar da deputada. Na segunda-feira (4), a assessoria de imprensa de Aline Sleutjes encaminhou uma nota aos veículos de comunicação, com o objetivo, segundo o próprio comunicado, de esclarecer alguns pontos.

Pela Série B do brasileiroO Operário Ferroviário recebe o Criciúma-SC pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira (5). A partida acontece as 20h30 no Estádio Germano Krüger. Na rodada anterior, o alvinegro empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, em casa. O Criciúma também empatou com o São Bento, pelo mesmo placar. A equipe de Vila Oficinas está em oitavo lugar na tabela do Brasileirão Série B, com 45 pontos.

Após luta na BósniaO castrense Rodrigo Passos recém chegou da Bósnia e Herzegovina, onde conquistou o sexto lugar na categoria Low Kicks, até 63,5 kg, lutando no Campeonato Mundial de Kickboxing. O evento aconteceu entre os dias 19 e 27 de outubro, e o lutador enfrentou dois adversários, de nacionalidades diferentes.

Cidades dos Campos GeraisPonta Grossa e outros 12 municípios dos Campos Gerais vão investir R$ 19,9 milhões em pavimentação de ruas, compra de equipamentos de videomonitoramento, máquinas, ambulância e ônibus escolares, além de ações na área da saúde. Os recursos são do governo do Estado. As licitações e homologações das obras e aquisições foram autorizadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na quinta-feira (24) em Ponta Grossa. A confirmação dos recursos encerrou a passagem do governo do Estado por Ponta Grossa.

Na PR-151Na tarde de domingo (3), um acidente foi registrado na PR 151 Km 291+900m. O condutor perdeu o controle do carro e foi parar na canaleta, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária e equipes da CCR Rodonorte, que submeteram o condutor ao teste do etilometro.

Forte impactoNa manhã desta segunda-feira (4) ocorreu um acidente no trevo de acesso a Castro, perto da localidade de Santa Leopoldina. A VW/Kombi de uma empresa de segurança da cidade se deslocava pela PR 151 quando um veículo Fiat/Siena descia pela estrada da Santa Leopoldina, invadindo a pista. Com o impacto da batida a Kombi tombou. Ninguém saiu ferido.

Lote de OuroA Polícia Civil de Imbituva desencadeou na manhã desta segunda-feira (4), a Operação Lote de Ouro, realizada conjuntamente com a Divisão de Combate a Corrupção de Curitiba (DCCO).Com apoio de policiais civis da 13° SDP de Ponta Grossa, estão sendo cumpridos sete mandados na cidade de Imbituva, sendo três de prisão temporá