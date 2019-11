Edição 3299

Castro se destaca em ranking

32º Jeca terá 45 escolas participantes

Voluntários agora podem se cadastrar

Paraná supera Rio Grande do Sul

Miss Carambeí é eleita Miss Paraná Latina

Prefeitura propõe alteração no Código Tributário

Operário enfrenta o Vila Nova fora de casa

Rede Feminina prepara ações para 'Novembro Azul'

Em 2019 serão mais de 130 atrações no Natal de Curitiba

Polícias Civil e Militares apreenderam 116% mais armasA Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-PR) divulgou, nesta terça-feira (5), estatísticas referentes à apreensão de armas de fogo nos primeiros nove meses de 2019. Os dados constam em relatório interno da Sesp, destinado ao planejamento de ações futuras das forças policiais no estado. Chama a atenção o fato de que o município de Castro foi aquele que apresentou maior aumento percentual no número de armas apreendidas nos Campos Gerais, no comparativo com o mesmo período, no ano passado. O acréscimo foi de 116%.As polícias Militar e Civil do Paraná apreenderam 4.670 armas de fogo durante os nove primeiros meses deste ano, de acordo com relatório do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria da Segurança Pública do Paraná.Página 7Edição 2019 contará também com festivaisDo dia 10 a 20 de novembro acontece em Castro a 32ª edição dos Jogos Estudantis (Jeca). Ao todo em 2019, participarão 45 escolas com alunos do grupo 0 ao grupo 4 - de 7 a 17 anos. As provas acontecem nas principais praças da cidade: Ginásio Gerson Torres, Epaminondas Xanda Nocera, Flávio Gil Zanon, Douglas Pereira, Wilson Shoembaecler e Sepam, o a atletismo acontece na Pista de Atletismo e interpretação musical, na ACEC. Os competidores disputarão no masculino e feminino, atletismo, jogos de mesa (damas, trilha e xadrez), tênis de mesa, badminton, basquete, bete-ombro, futebol, futebol society, futsal, handebol, queimada, vôlei, vôlei de areia e interpretação musical. Além disso, para esse ano a novidade é a inclusão de festivais de coreografia, jiu Jitsu, karatê, kickboxing, capoeira, ginástica rítmica e tênis de campo.Página 5'Transforma Brasil'Com o objetivo de aproximar castrenses, que tenham disponibilidade e o desejo de contribuir como voluntários, das organizações não governamentais (ONGs) e de instituições do município, o médico veterinário Francisco Delmar Kotelinski, que neste caso se denomina como voluntário de marketing, vem promovendo em Castro a divulgação da Plataforma ‘Transforma Brasil’. Trata-se de um site por meio do qual instituições e pessoas podem se cadastrar, gratuitamente, e interagir entre si, promovendo o voluntariado.Página 5500 maiores da regiãoO Paraná superou o Rio Grande do Sul e passou a liderar nos principais indicadores da premiação 500 maiores do Sul, tradicional ranking do Grupo Amanhã, em parceria com a consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC). As 186 empresas do Estado, que figuraram entre as 500 maiores, assumiram o topo em receita líquida, patrimônio, lucro líquido e no Valor Ponderado de Grandeza (VPG), o indicador usado para ordenar as empresas.Página 3CoroadaNo último sábado (2), representando Carambeí, Izabelle Antunes conquistou o prêmio de Miss Paraná Latina e representará o Paraná no Miss Brasil Latina, em maio do próximo ano, em Recife-PE. O concurso foi realizado em Curitiba, no Restaurante Madalosso. Ao todo 20 candidatas concorreram ao prêmio de realeza da competição.Página 5MudançasA Prefeitura de Castro encaminhou à Câmara Municipal três projetos de lei que alteram o Código Tributário Municipal, visando adequar a legislação para melhor atender o contribuinte, otimizar o trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda e fomentar o desenvolvimento. Entre as principais mudanças está o lançamento do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) proporcional à destinação do imóvel, caso ele seja utilizado para moradia e comércio, concomitantemente.Página 5Página 4Página 5Página 4