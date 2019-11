Edição 3300 Versão Online

PM é baleado em assalto a malote

No estacionamento do Supermercado PriottoForças de segurança de Castro realizaram durante toda a tarde e noite de ontem, patrulhamentos para tentar prender os autores da tentativa de assalto ao Cabo da PM da Reserva, Sedineu Bueno da Luz, que levaria até uma agência bancária de Castro o malote de dinheiro do Supermercado Priotto, localizado na Avenida Doutor Ronie Cardoso.A ação aconteceu por volta das 14h35 dessa segunda-feira (11), quando Sedineu já se posicionava para abrir a porta de sua caminhonete, sendo surpreendido por duas pessoas que o aguardavam no interior de uma Nissan Livina, estacionada ao lado.Em entrevista ao Página Um News, tenente Muleta, da 3ª Cia da PM, disse que Sedineu estava consciente e conversava bem. Que a princípio, o disparo pegou no ombro e ficou alojado na mandíbula. Que seria encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, em Ponta Grossa, em razão do projétil ter ficado alojado.Página 7Um bilhão de dólares é o valor que um grupo de empresários, representantes de empresas chinesas, estão dispostos a investir na área de saneamento, infraestrutura e energia limpa no estado. O grupo de representantes está cumprindo agenda no Brasil junto a parlamentar Aline Sleutjes que, no início desse ano, manteve contato com as empresas durante missão pela Ásia. Na quinta-feira (7), a comitiva chinesa e a deputada paranaense estiveram reunidas com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o secretário do Ministério da Economia, Diogo Mac.Página 3A demolição do Centro Municipal de Zoonoses, pela Prefeitura de Castro, está preocupando moradores. Primeiro pelas condições do imóvel para onde os cães que estavam no local foram levados, considerado pelos entrevistados como inadequado. E segundo, porque o imóvel que abrigava o Centro de Zoonoses passou por obras neste ano, recebendo novos investimentos, conforme publicado pelo Página Um News no último mês de junho.Página 5Mais de 10 mil pessoas circularam pela Praça Marechal Floriano Peixoto nos três dias de realização do 2º Encontro de Tradições, em Palmeira. Além dos moradores locais, turistas de várias regiões do Paraná estiveram no município apreciando os talentos. Apresentações como Congada, Fandango, Boi de Mamão, música afro, danças indígenas, ucranianas, japonesas, além de outras atrações, encantaram a todos.Página 445 EscolasCerca de duas mil pessoas prestigiaram no domingo (10), à tarde, a abertura da 32ª edição dos Jogos Estudantis de Castro (JECA), no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco. A cerimônia contou com a presença de representante das 45 escolas e colégios municipais e estaduais.Página 5Política"O governador Ratinho Junior surpreende o Brasil inteiro por estar na contramão e espantar a crise no Paraná, o que é muito bom para o Brasil". A frase é do ex-senador Heráclito Fortes, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).Página 3Página 4Página 5