Edição 3301

Em Sessão na Câmara de CastroOs vereadores da Câmara de Castro aprovaram na quarta-feira (13), projeto de lei que prevê a reestruturação da hierarquia da Guarda Municipal. Com isso, criam-se os cargos de comandante, subcomandante, inspetor e subinspetor e os guardas passam a ser divididos em 1ª e 2ª classes, sendo da primeira aqueles que passam pelos cursos de formação e os de segunda aqueles que acabaram de ingressar no cargo público. A aprovação do projeto de lei foi amplamente comemorada pelos vereadores e, principalmente, pelos guardas que acompanhavam a sessão. “A Guarda é um dever do Poder Público e um direito do cidadão e todos os profissionais tem o nosso respeito, pois o trabalho desempenhado em nossa cidade é maravilhoso”, disse a vereadora presidente Fátima Castro (MDB).Página 3Prêmio Gestor PúblicoPelo segundo ano consecutivo, o município de Carambeí foi agraciado com o Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), por desenvolver o Programa Carambeí Digital. A solenidade foi realizada na terça-feira (12), na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), e contou com a presença de autoridades do Estado. O prefeito Osmar Blum recebeu a ‘Menção Honrosa’, concedida aos projetos que são premiados mais de uma vez pelo PGP-PR.Página 3Cinco famílias que construíram casas às margens da estrada na localidade conhecida como Laranjeiras, em Castro, foram intimadas a deixarem a área, após liminar expedida pelo juiz da Vara Cível do município.Página 5Aproxima-se mais um Natal e com ele também vem a oportunidade de ajudar a realizar o desejo de uma das crianças atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), dos distritos do Socavão e Abapan.Página 5Em Castro, na Vila dos Pacas, um rapaz foi atingido por facadas na região do abdômen. A equipe médica do Siate, com apoio da aeronave do Samu, foi acionada para atender a vítima e deslocá-la a uma unidade hospitalar.Página 7Após aquaplanarNesta quinta-feira (14), por volta das 13 horas, a equipe PRF - Unidade Caetano - foi acionada para dar atendimento à uma saída de pista na BR 376, km 472, em Ponta Grossa. No local, a equipe policial constatou que o Audi TT, com placas de Maringá, seguia daquele munícipio sentido Paranaguá, quando nas proximidades do km 472 saiu de pista e caiu entre dois viadutos, parando sobre a linha férrea.Página 7O Operário encara o Guarani neste sábado (16), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será no Estádio Brinco de Ouro, às 16h30. A equipe viaja hoje (15) para Campinas.Página 4No dia 24 serão aplicadas as provas do concurso público da Prefeitura de Tibagi, que ofertará 37 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo 3622 pleiteiam uma vaga.Página 4Para o Dia do DiabetesNa quinta-feira (14) foi o Dia Mundial do Diabetes. A doença, que tem como causa a produção insuficiente ou má absorção de insulina, é muito comum entre os brasileiros. "O diabetes também é a maior causa de cegueira, ou seja, é importantíssimo que a pessoa que tem a doença vá ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, e que faça um exame completo, porque o problema pode ser evitado ou retardado ao máximo através do tratamento preventivo”, explica o médico castrense Matilvani Moreira.Página 5CarambeíPágina 3Página 7