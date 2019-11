Edição 3302 Versão Online

Morto em confronto

Armados, policiais militares adentraram o

mato e flagraram os possíveis criminosos.

Iniciou-se a troca de tiros, sendo que um dos suspeitos tombou morto.

Câmara irá conceder título de Cidadão Honorário

Operário pega o Vitória em casa

Melhores vitrines ganharão prêmios

Ponta Grossa Vôlei é superado pelos campeões

Paraná também fará a Reforma da Previdência de Servidores Públicos

Acidentes nas rodovias estaduais caem 34,4%

Saúde inicia segunda etapa de vacinação em Castro

'Plano de Cargos' já tem comissão

Novo portal da ALEP amplia transparência

Mata a esposa e tenta tirar a própria vida

115 pássaros presos são resgatados

Refém é salvoA polícia já iniciou as investigações e acredita que os criminosos que roubaram uma residência em Ortigueira são os mesmos que na noite de sexta-feira (15) levaram uma caminhonete Hilux, em frente a Lanchonete Dudu, ferindo duas pessoas.O caso que tomou novos contornos, iniciou após dois policias militares, residentes em Castro, se depararem com uma situação inusitada. Quando se deslocavam para o trabalho na cidade de Telêmaco Borba, aproveitando uma carona na viatura do Corpo de Bombeiros, avistaram na PR 340, estrada que liga Castro a Tibagi, um homem nú correndo ao lado da rodovia. Na sequência, trocaram tiros e mataram suspeito de crimes.Página 7Em Sessão Solene neste sábadoA Câmara Municipal de Castro realiza no sábado (23), a partir das 17 horas, sessão solene para outorga de título de Cidadão Honorário. Durante a cerimônia, receberão a homenagem a meritíssima juíza de direito, Erika Watanabe; o presidente do Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand van der Vinne; e o Tenente-Coronel Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon.Página 3Pela Série BO Operário Ferroviário encara o Vitória-BA pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira (19). O jogo acontece as 21h30 no Estádio Germano Krüger. Na odada anterior, perdeu para o Guarani.Página 42ª EdiçãoNo dia 6 de dezembro a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) irá lançar a segunda edição do Concurso 'Qual vitrine vai deixar o Papai Noel de boca aberta ?'. Trata-se de uma competição entre empresários castrenses, para a eleição dos que melhor decorarem a vitrine de seu estabelecimento comercial para a temporada de Natal. Podem participar do concurso comerciantes associados da Acecastro.Página 5Pela SuperligaO Ponta Grossa Vôlei estreou neste sábado (16) na Superliga fora de casa. A equipe enfrentou os atuais campeões da competição – o Taubaté – no Ginásio do Abaeté, em São Paulo. A partida terminou com 3 sets a 0 para os donos da casa. Parciais de 25x11, 25x16 e 25x20.Página 4Página 3Em quatro dias de feriadoPágina 4Contra o SarampoPágina 5TibagiPágina 3Capital do EstadoPágina 3FeminicídioPágina 7Em gaiolasPágina 7