Edição 3303

Edição especial comemora 15 anos da AcecastroA Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) se prepara para realizar uma edição especial da tradicional campanha ‘Sonhos de Natal’. Neste ano, além de participar do popular sorteio de um carro zero quilometro, os clientes que comparem nos estabelecimentos comerciais participantes também irão concorrer a mais de 30 vales-compras, no valor de 300 reais cada, e a brindes diversos, como televisores e celulares.De acordo com o presidente da entidade, Anderson Gomes, esta edição exclusiva é para comemorar o aniversário de 15 anos da Associação Comercial, celebrado em 2019. “Esta é a terceira edição na minha gestão como presidente, e eu sinto que é maior em relação aos prêmios, é a maior premiação de todos os tempos na Acecastro. É uma edição especial por conta dos 15 anos da Acecastro, onde nós mantivemos o grande prêmio, que é o carro zero quilometro, mas também incluímos novos, o que dá mais oportunidade às pessoas que compram em Castro”, destacou.Página 7No dia 13 de dezembro, Carambeí comemora 24 anos de emancipação política e para festejar o aniversário, diversas atividades estão sendo organizadas. Do dia 12 a 15, a cidade recebe a 1ª Festa do Peão no Loteamento dos Imigrantes, além disso, eventos culturais completam a semana de festa na cidade. A novidade de 2019 é a Festa do Peão, com quatro noites de shows nacionais. Na quinta-feira (12), as gêmeas de Mato Grosso-MT, Maiara e Maraisa se apresentam, com entrada gratuita para toda a população da cidade e região. Na sexta-feira (13) é a vez da dupla Guilherme e Santiago subir ao palco, com ingressos no valor de R$ 25; já no sábado (14) quem canta é o intérprete do hit 'Atrasadinha', Felipe Araújo, com entrada ao preço de R$ 25 e no domingo (15), encerrando a festa, a promissora Yasmin Santos exibirá seus sucessos, com entrada ao valor de R$15,00.Página 4Câmara concede títulos no sábadoOs vereadores da Câmara Municipal de Castro aprovaram, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (20), a autorização para abertura de crédito adicional para revitalização do Estádio Lulo Nunes, o Caramuru. O projeto prevê R$ 215 mil para a contratação de empresa para a execução da obra, sendo esse valor referente a contrapartida do contrato de repasse do Ministério do Esporte. Além desse projeto, os vereadores votaram outros quatorze.Página 3Pedalada InternacionalEm dezembro será realizada a 3ª Pedalada Internacional na Natureza Castro Terra do Leite, que percorrerá as estradas da região do Capão Alto. O evento que acontece no dia 1º, com concentração a partir das 8h30 na Cidade do Leite, tem como objetivo atrair turistas para a cidade, fomentar o comércio e a economia local. As inscrições, gratuitas, já podem ser feitas através do site da Prefeitura Municipal.Página 7Vírus da Febre AmarelaA Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira (19) dois novos casos de macacos mortos por infecção do vírus da febre amarela no município de Castro. As mortes aconteceram em 31 de outubro e em 1º de novembro, e estavam em investigação.Página 7IPTU premiadoA Prefeitura de Ponta Grossa realizou na quinta-feira (21) a entrega dos prêmios aos contribuintes sorteados no programa IPTU Premiado 2019. Os valores referentes aos prêmios de R$ 2 mil foram depositados nas contas dos ganhadores e o secretário da Fazenda, Cláudio Grokoviski, recebeu em sua sala aqueles que vieram até o Paço Municipal formalizar o recebimento. Quanto ao carro e a moto, um novo sorteio acontecerá.Página 5Na ALEPLions Clube de Castro recebeu na quarta-feira (20), 'Menção Honrosa' na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposição partiu do deputado Delegado Recalcatti que quis homenagear os clubes de Lions do estado do Paraná que completaram 50, 60 anos ou mais.Página 10Em CarambeíNo dia 11 iniciou a 17ª edição dos Jogos Estudantis de Carambeí (Jecar), com a participação de dez instituições de ensino do município. Apesar de estrear com vitória e se tornar campeã em várias modalidades, a Escola Evangélica entende que essa cultura esportiva vai além do desenvolvimento psicomotor da criança e do adolescente.Página 43 sets a 1O Ponta Grossa Vôlei estreou na Arena Multiuso nesta quarta-feira (20). A partida foi contra o Apan Blumenau em jogo válido pela 3ª rodada da Superliga. Os donos da casa perderam de 3 sets a 1, parciais de 15x25, 25x23, 14x25 e 19x25.Página 5Ponta GrossaPágina 5Página 4Página 2 - Sandro Carrilho