Edição 3304 Versão Online

Os caminhos de Carambeí nos próximos 10 anos

Prefeitura viabiliza crédito de R$ 2 milhões para micro e pequenas empresas

Novos Cidadãos Honorários

V Mototran reúne mais de 200 motociclistas

Filipe recebe 'Capacete de Ouro 2019'

1º BPM lança aplicativo de emergência

Banda Lira Celeste é reconhecida

Veículo capota no Bela Vista

Gustavo Lima em Ponta Grossa

Carambeí Digital recebe prêmio 'Projeto Inovador'

Revisão de Plano DiretorNesta quarta-feira (27), a partir das 19 horas, acontece na Câmara Municipal de Carambeí, audiência pública para apresentação da revisão do Plano Diretor do Município de Carambeí. O evento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, e da empresa DRZ Geotecnologia, e todos estão convidados. Em jogo, os próximos dez anos de Carambeí.Segundo o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Dennis Verschoor, estão previstas três audiências públicas e uma conferência para discutir a proposta, além de oficinas de leitura comunitárias.Página 3A partir do próximo ano, micro e pequenas empresas terão acesso facilitado a crédito para desenvolvimento do seu negócio, através de um fundo de aval criado pela Prefeitura de Ponta Grossa. Com a proposta, implementada após aprovação legislativa, o Município atuará como avalista junto à Sociedade Garantidora de Crédito do Centro Sul do Paraná (SGC Centro Sul), viabilizando crédito de R$ 2 milhões aos empresários locais.Página 3A Câmara Municipal de Castro realizou no sábado (23), sessão solene de outorga de título de cidadão honorário à meritíssima Juíza de Direito Erika Watanabe, ao presidente do Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand van der Vinne, e ao tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon. Nascidos em outros municípios, os homenageados desenvolvem importantes atividades no Município, que motivaram a concessão do título.Página 5Castro foi o destinoReunindo mais de 200 apaixonados por motocicletas, a 5ª edição do Mototran, Passeio Motociclístico do Pelotão de Trânsito do 1º BPM, mais uma vez teve enfoque solidário. O encontro deste sábado (23), na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar, oportunizou a arrecadação de mais de 150 latas de leite em pó e 150 panetones.Página 7Aos 8 anosUm promissor piloto de kart de Carambeí, que se destaca em corridas pelo país, foi reconhecido na segunda-feira (18). Filipe Vriesman, de oito anos, recebeu o Capacete de Ouro 2019 na categoria 'revelação' em São Paulo (SP). A premiação organizada desde 1997 pela Racing é a mais importante do esporte a motor brasileiro e consagra condutores de doze categorias.Página 4Ponta Grossa e regiãoAs cidades de abrangência do 1º Batalhão de Polícia Militar passam, desde segunda-feira (25), a ter um novo canal de acionamento da Polícia Militar para os casos de emergência, em complemento ao telefone gratuito 190: trata-se do aplicativo APP 190 PR.Página 7Patrimônio Imaterial de PalmeiraPágina 4Na PR-151Na manhã desta segunda-feira (25), um veículo volkswagen Gol capotou na Rua Jonas Borges Martins, no Jardim Bela Vista, em frente a Fundação ABC.Página 7Nesta quinta-feiraPágina 5Página 4