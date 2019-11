Edição 3305

Câmara decide mudar dia

Agora será na segunda-feiraA partir da próxima semana, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Castro passam a acontecer nas segundas-feiras, às 19 horas. O objetivo, de mudar de quarta-feira, às 14 horas, para o novo dia e horário, é aumentar a participação da população nas sessões, as tirando do período comercial para outro mais acessível para a população castrense. A mudança foi proposta pelo Projeto de Resolução 13/2019 de autoria da vereadora presidente Fátima Castro (MDB) e dos vereadores Herculano da Silva (PSC), Maurício Kusdra (DC) e Rafael Rabbers (DEM). O Projeto foi aprovado por sete votos a seis durante a sessão desta quarta-feira (27) e, com isso, a próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira (2 de dezembro), às 19 horas.Além de alterar o horário, a resolução também prevê o aumento das sessões ordinárias anuais, passando de 36 para 40.Página 3Um jovem ameaçou se jogar da janela do quarto andar do prédio onde funciona atualmente o Ceebja, no centro de Ponta Grossa. Ele ficou toda a manhã de quinta-feira (28), em pé, em frente a uma janela, aos olhares de dezenas de curiosos e de soldados do corpo os bombeiros. Após horas de negociação, desistiu e revelou para a imprensa o porque de sua atitude.Página 7Para 300 mil servidoresO governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou nesta quinta-feira (28) a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários estaduais para 4 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a R$ 1,83 bilhão.Ratinho Junior também autorizou o pagamento antecipado da folha normal de dezembro no dia 23.Página 3Para o IFPRA Prefeitura de Ponta Grossa, através da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Governo, finalizou esta semana a elaboração do projeto de lei para doação de área ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), que deve iniciar as atividades em Ponta Grossa e edificar um campus no Município a partir do próximo ano. O PL foi assinado na quarta-feira (27) pelo prefeito Marcelo Rangel, em encontro com representantes do IFPR.Página 5Fora de casaA equipe do Operário Ferroviário viajou a Florianópolis nesta quinta-feira (28) para enfrentar o Figueirense. O jogo acontece no sábado, às 16h30, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na rodada anterior, o Fantasma sofreu derrota para o Vitória por 2 a 1 em casa. O time está em 10º lugar na tabela, com 49 pontos. O Figueirense empatou sem gols com o CRB, ocupa a 16ª posição e acumula 40 pontos.Página 6741 ocorrênciasCom a chegada do verão, a população procura diversas maneiras para driblar o calor e se divertir. Em Castro, as praças, Parque Lacustre, Rio Maracanã, chácaras e clubes particulares são rotas frequentes dos moradores da cidade. Enquanto a Operação Verão não inicia oficialmente no estado, o que acontecerá nas próximas semanas, o 2° Grupamento do Corpo de Bombeiros alerta.Página 5Por lavagem de dinheiroO Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu denúncia criminal por lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, nas gestões 2011 a 2014 e 2015 a 2018.Página 7Na BR-277Foi sepultado nesta quinta-feira (28), o corpo de Jéssica Maria Catholico, de 15 anos. Um dia antes, ela foi vítima de acidente de trânsito na BR 277, km 163, região de Palmeira. O Gol onde ela era passageira, colidiu com a lateral de um caminhão que seguia Curitiba sentido a Irati, fazendo com que o automóvel rodasse na pista. A jovem chegou a ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, mas não resistiu aos ferimentos. Jéssica morava com a família em área rural do município de Prudentópolis.Página 7Em ArapotiPágina 7Página 5Página 5