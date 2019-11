Edição 3306

Black Friday agrada comércio

Luzes e shows marcarão aniversário

Castro começa a ser decorada para Natal

Centro Cultural inaugura modernização de Moinho

Aliel participou de debate nacional

Governo injeta quase R$ 6 bilhões na economia

Ponta Grossa Vôlei faz jogo equilibrado mas sofre derrota

Carambeí tem programação especial dia 30

Witmarsum tem feira especial de natal neste fim de semana

Inicia programação '200 anos de luz' em Palmeira

Um dia inteiro de promoções e ofertasA Black Friday movimentou o comércio castrense na sexta-feira (29). Estabelecimentos comerciais de diversos segmentos acabaram fazendo da última sexta-feira de novembro, um dia inteiro voltado para promoções e ofertas. De acordo com as propagandas e anúncios, alguns produtos foram comercializados até pela metade do preço.Teve quem fez a chamada ‘Black Week’, ou seja, uma semana inteira para fomentar o consumo, e, alguns aproveitaram os três dias do final de semana. O objeto em geral é estimular as vendas, dando aquela aquecida no período que antecede o Natal, porém, há também quem aproveitou a oportunidade para tentar limpar os estoques, até mesmo para que o espaço esteja livre para a acomodação dos produtos que chegarão para a temporada de final de ano.Página 524 anos de CarambeíCarambeí tem motivos de sobra para comemorar o mês de dezembro. Além do Natal, com ornamentações na Praça Cívica e outros pontos da cidade, a cidade recebe grandes shows que marcarão o seu 24º aniversário no dia 13 de dezembro. A agenda abre no dia 8 com celebrações natalinas; de 12 a 15 com a Primeira Festa do Peão Carambeí e no dia 13 o já tradicional desfile cívico. Neste ano, as ornamentações estão mais concentradas na Praça Cívica onde um túnel de luzes, árvores iluminadas, renas, arabescos e a Casa do Papai Noel, trarão a magia do Natal.Página 7Primeiras luzes instaladasA cidade de Castro começou a ser decorada para o Natal nesta sexta-feira (29), com a instalação dos primeiros enfeites natalinos. O trabalho está sendo executado pelos profissionais da Diretoria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. E, segundo o diretor da pasta, Augusto Beck, a ornamentação deve marcar o início do clima de Natal no município.Página 5Além de novas exposiçõesO Centro Cultural Castrolanda (CCC) inaugura, neste sábado (30), duas novas exposições e a modernização realizada no terceiro e quarto andares do Memorial da Imigração Holandesa, o Moinho, onde foram inseridos elementos de tecnologia e iluminação por fibra ótica. A data da inauguração foi escolhida, pois é o dia em que o CCC comemora três anos de formação e a Colônia Castrolanda 68 anos de fundação.Página 5Página 3Página 33x1O Ponta Grossa Vôlei enfrentou a equipe do SESI-SP nesta quinta-feira (28), na Arena Multiuso. O time fez um primeiro set equilibrado e ganhou de 25 a 18. Os outros três sets foram vencidos pelo SESI-SP, parciais de 22x25, 22x25 e 21x25. Sem vencer na competição, o Ponta Grossa Vôlei viajou na madrugada desta sexta-feira (29) para mais um confronto dentro da Superliga. O desafio agora é contra o América Vôlei.Página 6Novembro azulA Secretaria Municipal de Saúde prepara programação especial do Novembro Azul, no dia 30, direcionada ao público masculino com atendimento na Unidade Básica de Saúde Nova Holanda.Página 7Página 7Página 7