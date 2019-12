Edição 3307 Versão Online

'Natal Sonho de Luz' abriu festejos

Suspensa construção de novo canil

Cartinhas esperam por padrinhos até sexta

Campanha quer ALEP mais conhecida junto a população

Prefeitura de Ponta Grossa implanta novo binário

Refisc concede desconto de até 100%

Familiares e amigos dão último adeus

ao delegado Jorge Sebastião

Tibagi registra primeiro homicídio

Cânion foi roteiro de Caminhada Internacional

Ponta Grossa Vôlei enfrenta em casa o Itapetininga

Tibagi marcou presença em pesoNa noite de domingo (1), o espírito natalino tomou conta de Tibagi com a chegada do Papai Noel na Praça Leopoldo Mercer, concerto da banda Escola José da Cruz Machado e apresentação dos alunos do Departamento de Cultura. O prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, conduziram os festejos. Rildo Leonardi mostrou-se encantado com a ornamentação colocada na Praça para o Natal. “É um dos anos em que a praça ficou mais bonita. A gente faz com muito carinho, com muito amor, para que possamos aproveitar com nossas famílias este tempo de Natal, que é tão importante para todo mundo. É importante que a gente lembre o significado tão lindo do natal, que é o nascimento de Jesus”, disse o prefeito.Página 4Por irregularidades no processoA Prefeitura de Castro cancelou, na sexta-feira (29), o processo de licitação/tomada de preço que estava em aberto para a definição da empresa que construiria o novo centro de zoonoses no município. O processo foi publicado através do Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, através do número 49/2019, porém, na sequência diversas irregularidades foram observadas e apontadas por meio de um ofício, cadastrado pelo médico veterinário Francisco Delmar Kotelinski.Página 5Papai Noel dos correiosEm Castro está previsto para terminar nesta sexta-feira (6) o prazo para adoção das cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios. As cartas, que foram escritas pelas cerca de 100 crianças vinculadas ao atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), dos distritos do Socavão e Abapan, estão à espera de apadrinhamento nas duas agências de Correios do município.Página 5Se comunicar com a população paranaense, estar cada vez mais próxima do cidadão e, acima de tudo, mostrar a todos os benefícios do trabalho feito na Assembleia Legislativa do Paraná, é a proposta da campanha publicitária lançada no fim de semana.Página 3A Prefeitura de Ponta Grossa implantou na segunda-feira (02), um novo binário na região do Jardim Carvalho. A mudança acontece após a conclusão das obras de revitalização da avenida Monteiro Lobato e deve reconfigurar o trânsito de toda a região.Página 6A administração municipal de Carambeí lança neste final de 2019 o programa de Recuperação Fiscal de Carambeí - REFISC, para regularização de créditos municipais. Os descontos podem chegar a 100% em alguns dos casos.Página 3Ponta GrossaPágina 7No sábadoA Polícia Civil de Tibagi registrou no final de semana o primeiro homicídio deste ano na cidade. Um rapaz, de 20 anos, acabou morrendo pelas mãos de um menor de idade, na noite de sábado (30).Página 7TibagiPágina 4Página 4