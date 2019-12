Edição 3308

Febre amarela reduz bugios em Castro

103 animais mortosA febre amarela já dizimou boa parte da população de Alouattas – primatas conhecidos como bugios, em Castro, e continua matando ainda mais animais. O último deles foi encontrado morto na quarta-feira (27), mas só neste ano já foram registradas 103 mortes de bugios, em todas as regiões do município, tanto em áreas rurais como urbanas. A maioria dos casos foi encaminhada para análise e grande parte dos resultados confirmou a presença do vírus. Porém, o número real de animais mortos em função da febre amarela é muito maior, de acordo com o médico veterinário da Vigilância Sanitária de Castro, Paulo Henrique Gerytch.Página 5Câmara aprovaA Câmara de Vereadores de Castro aprovou, durante a sessão dessa segunda-feira (02), Projeto de Lei 110/2019 que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020. A proposição com emendas foi aprovada por todos os vereadores e novamente foi para votação na quarta-feira (4), em sessão extraordinária. O valor é de R$ 260 milhões.Página 3Em CastroComeça oficialmente neste final de semana a programação especial de Natal em Castro. O show de abertura do Natal Encantado e a chegada do Papai Noel estão agendados para esta sexta-feira (6), às 20 horas, na Praça Manoel Ribas. O evento terá vídeo mapping na fachada do prédio do Clube União e Progresso, contando a história da chegada do Papai Noel na cidade. O ponto alto é o Fantástico Natal de Bento.Página 7Museus dos Campos GeriasA partir desta semana, as pessoas que visitarem o Museu Campos Gerais (MCG) poderão ver a exposição itinerante 'Produção Leiteira em Castrolanda: vida e tradição'. Organizada pelo Centro Cultural Castrolanda (CCC), a exposição busca estabelecer a ligação existente entre a imigração holandesa em Castro e a criação do gado puro de origem.Página 4Você já ouviu a expressão 'o machismo mata'? Poucas vezes nos questionamos sobre o que está por trás da morte violenta de uma mulher. A professora assassinada em frente ao filho é apenas mais um triste exemplo.Página 9Em novo horárioA passagem da Maria Fumaça de Natal pelos trilhos de Ponta Grossa sofreu alteração no horário e agora terá início a partir das 19h30, na sexta-feira (6). O percurso é de 15 quilômetros.Página 8Na quinta-feira (12), começam as atrações do Natal Iluminado no Parque Ambiental. As primeiras atividades incluem a chegada do Papai Noel, em carreata que sai do Ginásio Oscar Pereira, às 20 horas e chegada ao Parque Ambiental, às 21 horas. Também haverá apresentações do Coro Cidade de Ponta Grossa, do Grupo de Teatro de Ponta Grossa e outros artistas.Página 4Carambeí terá na abertura da programação natalina da Praça Cívica, a visita da Caravana do Natal Mágico do Paraná que apresenta o espetáculo 'Os Tesouros do Natal'. O teatro encenado em palco montado na carreta de caminhão acontecerá às 19h30, do dia 6. A abertura terá participação de artistas locais sob a coordenação do departamento de Cultura de Carambeí.Página 7Página 5A partir de sábadoComeça neste sábado (7) o horário especial de Natal no comércio castrense. No primeiro dia de atendimento estendido, as portas dos estabelecimentos comerciais permanecerão abertas até as 18 horas. A norma vale também para os dois próximos sábados do mês de dezembro, de 14 e 21.Página 5Frente ao Vôlei UmO Ponta Grossa Vôlei voltou a jogar em casa pela Superliga e garantiu vitória contra o Vôlei Um Itapetininga, nesta quarta-feira (4). A partida foi na Arena Multiuso. O jogo foi válido pela sexta rodada do campeonato. O Ponta Grossa Vôlei venceu por 3 sets a 2. Parciais de 25x17, 21x25, 22x25, 29x27 e 15x12. O oposto Wala foi o maior pontuador do jogo e ainda faturou o troféu Viva Vôlei. A equipe de Ponta Grossa viaja nesta sexta-feira (6) pela manhã para um novo confronto.Página 4CarambeíPágina 4