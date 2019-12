Edição 3309

Condenado a 1 ano, Moacyr recorre

A Praça Manoel Ribas ficou lotada na sexta-feira (6) e no sábado (7), com a abertura do Natal Encantado. O público castrense assistiu a um show de luzes na fachada do antigo Clube União e Progresso, de onde a história da chegada do Papai Noel, com a participação de duendes e Noelas, foi contada. Em seguida foi aberta para visitação a Casa do Papai Noel no Teatro Bento Mossurunga. As visitas continuam nos dias 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 23.

Espetáculo Dancircus lotou Praça Edmundo Mercer

Paraná tem recorde de doações de órgãos

Civil investiga tentativa de homicídio

Blum recbe visita de chefe da 3° Regional de Saúde

Praça Manoel Ribas passará por revitalização

Geladeira pode representar até metade da conta de luz

Dia D da Dengue mobilizou a cidade de Tibagi

5° Esquadrão de Cavalaria sediou gincana

Munchenfest consolida novo formato de festa

Pela Vara Criminal de CastroO prefeito de Castro, Moacyr Fadel Junior, recorreu nesta segunda-feira (9) da sentença que o condenou a um ano de prestação de serviços comunitários. A sentença, expedida no último dia 22 de novembro, foi assinada pela Juíza de Direito, Erika Watanabe, condenando-o a uma hora por dia de serviços, com atribuições de tarefas gratuitas junto a entidades assistenciais do município. Como o processo está em fase de apelações, Fadel recorreu, e o caso agora será direcionado para o Tribunal de Justiça. Com as novas etapas do processo, a pena tanto pode ser alterada, como mantida, ou derrubada. Se for mantida, deverá ser cumprida pelo prefeito assim que o processo transitar em julgado. Moacyr foi condenado por ter extrapolado o limite de gastos com pessoal no Poder Executivo Municipal de Castro, ao final de sua gestão, no ano de 2012. O processo é da Vara Criminal da Comarca de Castro.Página 3Página 5Em TibagiO fim de semana foi de dança com a magia do circo em Tibagi. A Escola Municipal de Dança (EMD) promoveu o espetáculo “Dancircus”, que reuniu dançarinas e dançarinos da instituição do Departamento de Cultura, tanto da sede, quanto as turmas dos distritos de Alto do Amparo e Caetano Mendes. Centenas de pessoas acompanharam as apresentações, que encantaram o público, com coreografias e acrobacias da trupe, criadas pela professora da EMD, Ana Karina Cruz.Página 5Para transplantesA Secretaria da Saúde do Paraná registrou a marca histórica de 66 doações efetivas somente no mês de novembro, quebrando o recorde anterior de abril de 2018, com 61 doações. Ainda que variável, a média mensal este ano foi de 39 doações. Os dados são do Sistema Estadual de Transplantes. Desde a sua implantação há 24 anos, o Sistema contribui de forma efetiva no processo de doações e transplantes no Estado.Página 7Em plena luz do diaPolícia Civil de Castro investiga mais um caso de tentativa de homicídio na cidade. Dessa vez, de acordo com as autoridades, o caso envolveu um rapaz de 21 anos. O nome da vítima não foi revelado pelas autoridades, pois é preciso manter a segurança e o bom andamento das investigações.Página 9TrabalhoO prefeito Osmar Blum recebeu nesta semana a visita do Chefe do Escritório da Terceira Regional de Saúde, Robson Xavier, para uma reunião de trabalho que contou com a participação de funcionários e do secretário municipal de Saúde, Mario Avais de Mello Filho, do chefe de Gabinete Márcio Taques e do secretário municipal de Finanças, Marcelo Greskiv.Página 3Em PalmeiraApós a concorrência que definiu a empresa responsável por realizar as obras de revitalização da rua Conceição, outro processo licitatório será realizado para que mais um ponto da cidade também receba melhorias. Trata-se da Praça Manoel Ribas, que recentemente passou a ser chamada por alguns munícipes de praça dos food trucks.Página 4CuidadosNão é só o aparelho de ar-condicionado que trabalha mais nos meses de calor. Os refrigeradores também exigem cuidado para que seu uso nos meses de calor não pese na conta de luz. O consumo mensal dos equipamentos avaliados pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem chega a 85 kWh (quilowatt-hora), o que representa 51% do consumo médio residencial paranaense.Página 7Bairro Santa PaulaPágina 5Página 5Página 8