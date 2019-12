Edição 3310

15 mil pessoas na Festa do Peão

Deputada Aline destina R$ 1,3 milhão para Castro

Famílias são retiradas do Caxambu

Tibagiano conquista Brasileiro

Moinho Holandês recebe cantata de Natal no domingo

Prefeitura anuncia Tarifa Zero

VOEPASS : Ponta Grossa tem dois

voos diários para Congonhas

Nos 24 anos de Carambeí, Maiara e Maraisa deram o tom à festaPerto de 15 mil pessoas apaixonadas por música sertaneja, marcaram presença no primeiro dia da Festa do Peão de Carambeí, na noite de quinta-feira (12), quando subiram ao palco as cantoras Maiara e Maraisa.A primeira noite de shows, gratuita para a população, foi um presente do Município que o prefeito Osmar Blum fez questão de dar ao carambeiense.Página 5Dentre os R$ 27 milhões em recursos enviados ao Paraná pela deputada federal Aline Sleutjes, R$ 1,3 milhão será usado para obras em estrada rural e para o Hospital da Cruz Vermelha, em Castro. Cerca de R$ 700 mil deverão ser empregados em obras de recuperação de estrada e R$ 500 mil para o Hospital da Cruz Vermelha, localizado em Castro, voltado à compra de materiais cirúrgicos, folha de pagamento e manutenção da unidade.Página 3Foi cumprida na manhã de quinta-feira (12) a reintegração de posse expedida pelo juiz da Vara Cível do município, na área conhecida como Laranjeiras/Caxambu, em Castro. Policiais militares em quatro viaturas, um oficial de justiça, e o advogado de Rudolf Angelo Petter (que fez o pedido de reintegração de posse) estiverem presentes na ação.Página 7Na canoagemAndré de Paula sagrou-se campeão brasileiro em duas categorias, a Caiaque Extremo e a Canoagem Descida, durante a etapa final do Campeonato Brasileiro, realizado no Espírito Santo. O atleta será o único paranaense no mundial dos EUA, em 2020.Página 8CastrolandaPágina 7Universalização do transporte coletivoPágina 4Página4