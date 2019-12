Edição 3311 Versão Online

65,9% das vagas ficam em uso diário

UTI Móvel oferecerá mais segurança

CCJ aprova projeto que isenta tarifa de pedágio

Centenas assistem a cantata de natal

Retirados contêineres de área urbana

Aeroporto recebe avião da GEIV

Furto de cone e direção perigosa

Qualquer compra dá direito a um cupom

Baile da Vida vai homenagear personalidades ilustres

Escassez de vagas de estacionamento em CastroLevantamento feito pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) neste ano revelou que quase 70% das vagas de estacionamento disponíveis na região central de Castro acabam sendo ocupadas por pessoas que estão diretamente ligadas aos estabelecimentos comerciais, e não pelos consumidores que vão até o centro com a intenção de fazer compras. De acordo com os dados levantados pela Acecastro, a Rua Dr. Jorge Xavier da Silva possui no total 310 vagas para carros e motos. Entre essas, 161 fazem parte do estacionamento regulamentado, ou seja, têm a obrigatoriedade de cartão Estar, seis são para portadores de necessidades especiais, sete para idosos, 55 para motocicletas, uma para polícia militar, seis vagas são para uso de no máximo 15 minutos, com pisca-alerta ligado e 235 para veículos em geral.Página 5“Foi o melhor presente que Palmeira recebeu na comemoração de seus 200 anos”. Foi assim que o prefeito Edir Havrechaki destacou a importância da chegada da UTI Móvel, entregue aos palmeirenses na manhã desta segunda-feira (16).Página 3Moradores de municípios que sediam praças de pedágio devem ficar isentos do pagamento da tarifa. Isto é o que prevê o projeto de lei 778/2019, que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na ALEP (PR).Página 4O domingo (15) foi de muita emoção na Colônia Castrolanda. Mais de 500 pessoas assistiram à apresentação da primeira cantata de Natal promovida pelo Centro Cultural Castrolanda. Nas janelas do Memorial da Imigração Holandesa, muita música.Página 6Em CarambeíA Secretaria Municipal de Meio Ambiente retirou os contêineres que eram próprio para lixo no Jardim Brasília, como forma de evitar o descarte de outros materiais. Com isso, os moradores deverão ter em frente às suas residências um cesto elevado para colocação dos resíduos nos dias de coleta que acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras.Página 4Neste final de semana, o Aeroporto Comandante Antonio Amilton Beraldo, popularmente conhecido como Aeroporto Sant’Ana, recebeu o avião do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), aeronave que afere e inspeciona os equipamentos de auxílio à navegação aérea.Página 4Quantas vezes você já ouviu o relato de furtos de cone e motoristas que andam na via, na contramão. Apesar de serem infrações que não vemos lógica, isso acontece com muito mais frequência do que pensamos. A Detransede de Carambeí investiga as duas práticas.Página 7Na promoção 'Sonhos de Natal'A 12ª edição da Campanha Sonhos de Natal, desenvolvida pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), está chegando à sua reta final. Com o horário estendido do comércio, fica mais fácil para os clientes dos estabelecimentos participantes fazerem a entrega de seus cupons, devidamente preenchidos. Outro diferencial desta edição que dará carro, televisores e vários prêmios, é o fato de todas as compras, efetuadas nos estabelecimentos credenciados, darem ao cliente o direito à participação nos sorteios. De acordo com o regulamento, todos os consumidores, ao efetuarem suas compras, terão direito a um cupom gratuito, independente do valor. Já o segundo e/ou próximos a serem entregues fica a critério de cada comércio.Página 5TibagiPágina 4