Edição 3312

Prefeito Moacyr se nega a receber cheque na CâmaraA Câmara de Vereadores de Castro concluiu na sexta-feira (20) o calendário legislativo de 2019 e realizou a devolução de R$ 3 milhões e 445 mil para o Poder Executivo. O valor é referente à economia realizada pela Casa de Leis durante todo o ano e poderá ser utilizado pela Prefeitura para a realização de obras ou de investimentos nas áreas de educação e saúde. Para a vereadora presidente, Fátima Castro (MDB), a devolução só está sendo possível, pois foi realizado um esforço para a redução de gastos. “Realizamos melhorias que eram necessárias na Câmara Municipal, mas sempre com zelo e cuidado com o dinheiro público, prezando os princípios da administração pública, como a legalidade e a eficiência”, explicou Fátima.Página 3Contorno NorteJá foi executado cerca de 40% da obra de pavimentação na estrada que dá acesso ao Parque Industrial de Castro, onde estão as empresas Cargill, Evonik e Eco Axial. Esta etapa dos trabalhos, que fazem parte do projeto do Contorno Norte do Município, começou na metade deste ano. Os demais processos devem ser iniciados em breve, é o que afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Ele conversou com a reportagem na sexta-feira (20), e explicou que está sendo finalizado um processo de desapropriação.Página 5Pena de 14 anos e 3 mesesApós oito anos, foi preso o homem acusado de matar Dhiyneifer Lima, de 16 anos, em Castro. A prisão do criminoso, identificado apenas com as iniciais L.G.M.S, de 49 anos, aconteceu na quinta-feira (19) pela equipe de Investigação da 43ª DRP da cidade.Página 9MP RecomendaO Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Tibagi, emitiu recomendação administrativa dirigida à empresa responsável pelas obras de uma usina hidrelétrica no Rio Tibagi. Conforme apurou o MPPR, a barragem não conta com canal que possibilite aos peixes subirem para a cabeceira do rio a fim de desovarem.Página 4AntecipadoPela primeira vez na história, em 2020 o salário mínimo regional do Paraná será reajustado no primeiro dia do ano. Implantado em 1º de maio de 2006, desde 2017 a data-base vem sendo reajustada pelo mesmo percentual aplicado para o salário mínimo nacional e também antecipada em um mês por ano para que, em 2020, venha a coincidir com a data-base nacional – que é primeiro de janeiro.Página 4A Prestes Construtora, empresa do segmento imobiliário com sede em Ponta Grossa, abriu nova forma de captação de investimentos. Ela é a única do Paraná a possibilitar que, além dos grandes grupos de investidores do mercado, qualquer pessoa possa investir na empresa.Página 8Código TributárioPágina 32019/2020A temporada 2019/2020 começa com águas próprias para banho no Litoral e nas praias de água doce do Interior do Estado. O primeiro Boletim de Balneabilidade da temporada foi emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) nesta sexta-feira (20). O monitoramento da qualidade das águas nas praias do Litoral e da Costa Oeste e Costa Norte do Estado será feito até o Carnaval, com emissão de boletins toda sexta-feira.Página 6TibagiNa quarta-feira (18) todo o funcionalismo público de Tibagi recebeu o 13° salário. Somado com o salário de dezembro, que será pago nos próximos dias, e os compromissos acertados com os beneficiários do TibagiPrev, a expectativa é que R$ 5 milhões sejam injetados na economia do município.Página 3No sábadoPágina 4Fazenda Capão do CipóPágina 5