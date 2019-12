PAGINAUM-ESPECIAL-NATAL 2019

Pelos céus de Castro

A Noite de Natal

Túnel de luzes em Carambeí

Solidariedade, afetividade e doação

Ações que fazem a diferença

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mário de Sá-Carneiro---------------------------Em a noite de NatalAlegram-se ospequenitos;Pois sabem queo bom JesusCostuma dar-lhes bonitos.Vão se deitaros lindinhosMas nem dormemde contentesE somente às dez horasAdormecem inocentes.Perguntamlogo à criadaQuando acordede manhãSe Jesus lhesnão deu nada.– Deu-lhes sim,muitos bonitos.– Queremo-nosjá levantarRespondemos pequenitos.A decoração do Natal 2019, realizada pela Prefeitura Municipal de Carambeí, através da Secretaria de Desenvolvimento, trouxe o colorido e um clima especial às ruas da cidade. Este ano, a equipe organizadora resolveu economizar, mas nem por isso deixou de caprichar na bonita decoração.Todo o trabalho foi realizado com muito empenho e dedicação por parte da comissão organizadora, que este ano trouxe a ideia de fazer com os próprios funcionários a decoração.Página 2O período que antecede o Natal é uma época do ano que inspira e que desperta nas pessoas o espírito de solidariedade, afetividade e de doação ao próximo. Pensando nisso e na necessidade afetiva dos idosos deixados em casas de apoio, a assistente social do Serviço de Acolhimento São Vicente, Tania Bartmeyer, acabou criando uma campanha de apadrinhamento aos idosos acolhidos. A ação foi lançada neste mês de dezembro, para ser iniciada com a doação de um presente de Natal aos apadrinhados.Página 3A solidariedade costuma ganhar mais espaço nessa época do ano, até mesmo entre os que já estão acostumados a estender a mão. Algumas ações, inspiradas nesse espírito único, que é vivido durante a festa natalina, fazem a diferença no dia a dia das pessoas.Neste último final de semana, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, juntamente com parceiros do município, fizeram a entrega de 48 cestas de Natal, a distribuição de mais de 1.500 pacotes de doces e de 400 brinquedos.Página 4