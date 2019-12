Edição 3313

Taróloga traz previsões para 2020

Cortejo de Reis se repete em Castro

36 castrenses participam da São Silvestre

Empresários se unem e recuperam rua no Bairro Arapongas

Sorteio do carro 0 km ocorre nesta segunda

2019 foi ano de modernização na Alep

Bebê é achado no Parque Lacustre

Fogos em Carambeí só sem barulho

Atletas realizam exames para a pré-temporada

Homem morre afogado no Rio Maracanã

Morador leva tiro no rosto no Distrito do Abapan

Duas jovens são baleadas durante tentativa de roubo

Mistérios numerológicos, o término de um ciclo e um novo planeta para nos reger. Assim será 2020, o ano que mal chegou e já está dando o que falar. A redação do Página Um News entrevistou a cartomante Emilene Oliveira, de Castro, a qual previu que sairemos do fluxo, o qual estamos inseridos desde 2010, e entraremos em outro que trata de cooperação e construção. Para completar esse cenário, Emilene afirmou que o astro regente em 2020 será o Sol, que traz uma energia bem diferente de Marte, o planeta guerreiro que ditou 2019. Mas, não foi somente sobre a energia do mundo que a cartomante e a nossa equipe conversaram. A taróloga também leu as cartas que tratam do município. Como será o próximo ano para a nossa cidade? Quais as expectativas? Será que teremos novos rostos por aí governando? Enquanto o planeta Marte trouxe velocidade para 2019, em 2020 o Sol pedirá mais foco para correr atrás e estruturar o que se quer.Página 5Ameaçada pela falta de interesse do público"Vamos a Belém, que não fique ninguém. Vamos ver Maria, o filho que tem", diz o mais tradicional dos cânticos entoados pelos três reis magos, os músicos e cantores em frente a casas do Centro e do interior de Castro. O cortejo castrense da Folia de Reis é um dos mais antigos do estado, realizado na cidade desde 1912. Por meio dele, os reis Balta­zar, Melquior e Gaspar anunciam, mais uma vez, o nascimento de Jesus, a quem presentearam com ouro, mirra e incenso, segundo a tradição cristã.Página 6Em São PauloA cidade de Castro será representada por 36 atletas na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre deste ano. Ao todo, 20 homens e 16 mulheres do município irão participar da prova, que ocorre anualmente no dia 31 de dezembro. Na história recente da prova, esta é uma das edições que mais terá atletas do município participando. Os corredores irão percorrer ao todo 15 quilômetros, com largada e chegada na Avenida Paulista.Página 4DescasoPágina 3Sonhos de NatalVem aí o sorteio da ação que mais movimenta o comércio castrense – a Campanha Sonhos de Natal, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro). Na primeira semana de 2020 os castrenses conhecerão o nome do feliz ganhador do carro Chevrolet Onix zero quilômetro, assim como daqueles que levarão para casa um kit cozinha com sete itens, três smart TVs e três smartphones.Página 4TransparênciaA modernização do Poder Legislativo, com foco na transparência e no uso racional dos recursos públicos, pautou os trabalhos da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná em 2019. Sob o comando do presidente, deputado Ademar Traiano (PSDB), do primeiro secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), e do segundo secretário, deputado Gilson de Souza (PSC), a atual gestão comemora os avanços conquistados e prospecta as novidades que serão implementadas no próximo ano.Página 3CastroO caso que aconteceu essa semana em Castro, mexeu muito com a população. O do corpo de um recém-nascido encontrado em plena luz do dia em um dos lugares mais movimentados do município, o Parque Lacustre. A situação foi registrada pela polícia na tarde de quinta-feira (26). Cinco dias depois ainda se busca o responsável.Página 7Lei já vigoraPágina 4Página 6Página 7Página 7Página 7