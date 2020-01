Edição 3314

VCC adota sistema de integração

Passageiros usarão dois ônibus para encurtar trajetoAssim como já ocorre em outras cidades brasileiras, em Castro o transporte coletivo também irá funcionar por meio do sistema de integração. Na prática, irá mudar o tempo que os passageiros passam dentro do ônibus para completar o trajeto entre as diferentes regiões do município. Ou seja, em vez de tomar um ônibus para cruzar a cidade, passando até uma hora em trânsito, o passageiro poderá fazer o embarque no bairro onde reside e, trocar de veículo no centro da cidade, por exemplo, para chegar ao bairro destino. Porém, os pontos de integração não serão concentrados apenas do centro, mas sim em todos os locais onde houver cruzamento de linhas. É o que explicou à reportagem o gerente da Viação Cidade de Castro (VCC), Rubens Antonio Alves da Luz.Sancionada em junho do ano passado, a Lei que proíbe o uso de canudos de plástico em Castro entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. De acordo com o Projeto de Lei, através da qual se originou a Lei Municipal número 3.597/2019, o objeto é a redução da quantidade de lixo que se acumula em aterros sanitários, para benefício, preservação e proteção do meio ambiente. Conforme a justificativa do Projeto, o plástico - material usado para a confecção dos canudos - leva cem anos para se decompor na natureza, além disso, 13,5% de todo lixo brasileiro produzido no ano de 2017 era composto pelo material.Com o tradicional sorteio do carro zero km e dos demais prêmios desta edição, a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), encerrou a Campanha Sonhos de Natal de 2019. O veículo foi sorteado na tarde de segunda-feira (6), e quem ganhou um Chevrolet Onix novinho foi a castrense Adayane Aparecida Ribas. A contemplada é cliente do Supermercado Rizolar e participou da Campanha com cerca de cinco a seis cupons. Aos 21 anos, ela trabalha como assistente de controladoria e este é seu primeiro veículo. Adayane afirmou que não pretende vende-lo e, já faz planos para o dia a dia com seu carro novo. "Eu não imaginava que poderia ganhar, nem lembrava que o sorteio era na segunda. Foi quase inacreditável, fiquei muito feliz, agora que tenho ele, pretendo usar mais para passeios", destaca.Já em 2020Passaram-se apenas quatro dias de 2020 e Castro já estava registrando o seu primeiro homicídio. Agora, seis dias depois do ocorrido, a polícia segue em busca da motivação e dos responsáveis pela morte de Roberto Carlos, de 24 anos.Um inquérito policial foi aberto pela equipe de Investigação da Polícia Civil. Segundo as informações do policial à frente do caso, investigador Pedro Jaremczuk, foram recolhidas imagens da câmera de segurança do posto de combustíveis, que fica no local do crime. "Pudemos analisar as imagens e perceber que temos dois suspeitos. Dois homens saem correndo em direção da vítima, um deles armado".Folia de ReisPessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais celebraram a Folia de Reis neste início de ano em Castro. Para comemorar uma das mais tradicionais manifestações culturais religiosas do Brasil, os responsáveis organizaram uma programação de dois dias para celebrar a missa e realizar visitas na casa dos fiéis. O dia de Reis iniciou com uma Missa na Igreja Matriz de Sant'Ana, no domingo (5). Em seguida, os grupos saíram em cortejo pelas ruas castrenses.Nos dias 10, 11,17 e 18Reunindo produtores de uva do município, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária em parceria com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); e Associação de Produtores de Uva de Palmeira, realizam nos dias 10, 11, 17 e 18 de janeiro a tradicional Feira da Uva, ofertando o produto in natura e derivados. Esse ano o local de comercialização foi alterado, sendo transferido para a Rua Conceição, em frente à Loja Mercado Movéis.