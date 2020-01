Edição 3315 Versão Online

Distrito Industrial sofre com quedas de energia

Copel diz, em nota, que "região industrial de Castro apresentaíndices de qualidade dentro dos parâmetros estabelecidos"Empresários que escolheram um dos parques industriais de Castro para empreender vêm tendo dificuldades para manter o ritmo de produção em suas unidades, porque praticamente em todos os dias da semana convivem com o problema de quedas constantes de energia elétrica. O Parque, que começou a operar no ano de 2012, conta atualmente com cerca de 10 empreendimentos, entre pequenos, médios e grande porte. Para o empresário Willian Watanabe, que trabalha em uma das empresas instaladas às margens da PR 151, só em um dia destas primeiras semanas do ano a energia havia caído sete vezes.Página 5Nem bem começou o ano de 2020, e o prefeito Rildo Leonardi manteve tratativas com representantes do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná. Na quinta-feira (9), vieram apresentar os trabalhos desenvolvidos pela equipe e o que pretendem executar relativo ao Plano de Mobilidade Urbana do município. O prefeito mostrou-se entusiasmado com a metodologia utilizada e com as facilidades que uma equipe, totalmente técnica e capacitada, pode oferecer.Página 4Na manhã de sexta-feira (10), o Aeroporto Municipal Comandante Antônio Amilton Beraldo, popularmente conhecido como Aeroporto Sant'Ana, recebeu o primeiro voo direto do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dando início às operações dos voos diários entre os aeródromos. O pouso da aeronave ATR72, com capacidade para até 70 passageiros, ocorreu às 8h55, trazendo passageiros e o gerente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da Voepass Linhas Aéreas, Frederico Zaccaro e o representante da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Luis Sobrinho.Página 3Piraí do SulFoi preso, pela Polícia Civil, homem acusado de praticar o primeiro homicídio do ano em Piraí do Sul. A prisão preventiva do rapaz foi determinada pela juíza da Vara Criminal da Comarca da cidade, Leila Aparecida Montilha. Além do homicídio, o suspeito também é acusado de tentativa de homicídio. A prisão do suspeito aconteceu quando ele se preparava para participar de interrogatório complementar na Delegacia de Polícia.Página 7Conselho TutelarOs novos titulares e suplentes do Conselho Tutelar de Palmeira tomaram posse na manhã de sexta-feira (10), durante cerimônia realizada no auditório da Secretaria de Assistência Social. Eles foram eleitos na dia 6 de outubro de 2019 e irão cumprir mandatos até 2024.Página 4AquaplanagemInvestigadores da Polícia Civil de Piraí do Sul, auxiliaram no resgate de um motorista envolvido em acidente, na tarde de sexta-feira (10). Conforme os relatos, os dois policiais estariam transportando um preso para a delegacia de Arapoti, no momento do acidente.Página 7Em Ponta GrossaFoi encontrada no início da tarde de segunda-feira (13), no Centro de Ponta Grossa, a jovem Amanda Martins Ferreira, 16 anos. Ela é do interior de São Paulo, e teria vindo passar férias na cidade. O caso foi solucionado quando Amanda foi até um hotel ligar para uma amiga. Uma funcionária, percebendo algo errado, segurou a jovem e chamou a Polícia Militar.Página 7