Edição 3316

Em um ano, Presidente Fátima revoluciona a Câmara de CastroEm uma entrevista franca e aberta, a vereadora presidente da Casa de Leis de Castro, Maria de Fátima Barth Antão Castro, sétima legisladora em mais de 231 anos de história, e a única mulher entre treze vereadores, falou com a reportagem do Página Um News. Não se omitiou quando perguntada sobre temas espinhosos e afirmou que está preparada para qualquer desafio, inclusive disputar a Prefeitura de Castro em 2020.Um dos principais acessos no interior de CarambeíUmas das obras mais esperadas pela população de Carambeí acaba de ser iniciada. Trata-se da pavimentação asfáltica da Estrada do Catanduvas, cuja liberação de recursos ocorreu em maio de 2018."Começamos as reuniões com o DER para alterarmos o projeto, por isso foi adiado o início da obra, que não havia sido iniciada. A ordem de serviço foi dada para início no dia 6 de janeiro", explicou o prefeito de Carambeí, Osmar Blum.Secretário de interior saiNo final de 2019 a gestão do prefeito Moacyr Fadel sofreu sua primeira baixa, com o pedido de exoneração de Ronald Cardoso. O ex-secretário estava à frente da pasta do Interior desde o início da atual gestão. Segundo Ronald, sua saída ocorreu para que pudesse cuidar de questões particulares.Durante o carnaval de TibagiJá estão abertas as inscrições para aluguel de imóveis residenciais durante as festividades do Carnaval 2020, em Tibagi. Interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) para formalizar a inscrição. A prática já se tornou hábito na cidade e ajuda a suprir a alta demanda de turistas, que no período lotam os quartos de pousadas e hotéis do município, ao mesmo tempo que garante uma renda extra para as famílias locais.MotivadosDepois de mais uma corrida ao lado de cerca de outros 35 mil corredores, na São Silvestre de 2019, os 36 atletas castrenses que participaram da prova restabelecem sua rotina normal. O dia a dia inclui treinos rotineiros e a preparação para novas competições e maratonas das quais irão participar durante o ano. Para alguns inclusive, um dos objetivos é justamente se preparar para o dia 31 de dezembro de 2020.2020 - 2023Os novos conselheiros tutelares de Castro foram empossados na última sexta-feira (10), em cerimônia de posse realizada no Centro da Juventude Wallace Thadeu de Mello e Silva. Os cinco conselheiros, que foram eleitos por voto popular em outubro de 2019, irão atuar na gestão da instituição entre os anos de 2020 e 2023.