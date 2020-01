Edição 3317 Versão Online

Clandestinos usam aplicativo

Abertas inscrições para Rainha do Carnaval

Antenor Telles já preside Futsal AMF

Calendário eleitoral já foi definido

Blum vistoria obras de pavimentação

Bancos e casas lotéricas já recebem IPVA

Operário vence o Cascavel CR

Tiroteio acaba em morte

Ponta Grossa terá usina de resíduo orgânico

Ex e atual reitores da UEPG multados por falha contábil

Paraná bloqueia fronteira para inibir entrada de foragidos

Passageiros correm riscosDiversos motoristas estão se passando por motoristas de aplicativo em Castro. A prática vem sendo flagrada há algum tempo e revela prejuízos para profissionais regularizados, além de risco para os passageiros que necessitam desse tipo de transporte. Os 'clandestinos' como estão sendo chamados, utilizam o nome de empresas de transporte por aplicativo a qual supostamente pertencem. “Motorista que é cadastrado no aplicativo, tem que passar por uma série de exigências que são: antecedentes criminais, carteira de motorista e documentação do carro validada.Página 5Tibagi 2020A Prefeitura abriu oficialmente o início dos trabalhos para o Carnaval 2020. A comissão de eventos já está empenhada para garantir mais uma edição memorável da maior folia momesca dos Campos Gerais. As primeiras atrações já confirmadas serão os concursos de Marchinhas e da Rainha do Carnaval, que acontecerão nos dia, 7 e 8 de fevereiro, respectivamente, na Praça Edmundo Mercer. As inscrições para ambos os concursos abrem nesta segunda-feira (20) e vão até dia 31 de janeiro.Página 4Até 2023O castrense Antenor Quintiliano Telles é o novo presidente da Federação de Futebol de Salão do Brasil (Futsal AMF). Ele foi eleito por aclamação há duas semanas, e ficará a frente da entidade entre os anos de 2020 e 2022.Página 6Eleições 2020Página 3Nas Vilas Banana e MangabeiraO prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), vistoriou na manhã desta segunda-feira (20), as obras de pavimentação de doze ruas nas Vilas Banana e Mangabeira, na região do bairro AFCB. Os investimentos ultrapassam os R$ 3,4 milhões.Página 3Desde segundaDesde segunda-feira (20), o IPVA – Imposto sobre Circulação de Veículos Automotores pode ser recolhido em qualquer banco e também casas lotéricas. A ficha de compensação está disponível no site da Secretaria da Fazenda.Página 3Em casaO Operário Ferroviário venceu o Cascavel CR, na tarde deste domingo (19), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 1 a 0. A primeira etapa da partida foi de muita intensidade.Página 4No Jardim PrimaveraBriga seguida de tiroteio no domingo (19) resultou no registro do segundo homicídio em Castro no ano de 2020, de acordo com a Polícia Civil. A situação foi registrada por volta das 22h50 no Jardim Primavera, próximo ao cemitério da Vila Rio Branco.Página 7Compensar até 30% o consumoAmpliando o programa Ponta Grossa Sustentável, a Prefeitura de Ponta Grossa anunciou nesta semana a execução do projeto para instalação de uma Usina Termoelétrica Municipal a Biogás, a partir do estudo de viabilidade técnica e econômica desenvolvido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis-Biogás (CIBiogás).Página 5Página 5Do ParaguaiPágina 7