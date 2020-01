Edição 3318

Alunos retornam às aulas dia 5

Aline reúne lideranças em Castro e Ponta Grossa

Com a proximidade da volta às aulas é bastante comum encontrar pais e mães de alunos sofrendo com o preço dos materiais escolares, e reféns de listas abusivas, que incluem até o material de limpeza das escolas. De acordo com o Procon, porém, não existe nenhuma obrigatoriedade de os pais arcarem com todas estas despesas, além disso, sempre que houver dúvidas quanto à necessidade de compra de determinado produto, os pais podem questionar a escola.

Mais uma tragédia na BR- 277 mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, três pessoas morreram no km 307 da rodovia, em acidente provocado por uma carreta bitrem. Duas, das vítimas fatais eram da mesma família. O acidente foi registrado na tarde da quarta-feira (22). Conforme as informações repassadas pela polícia, tudo indica que a carreta tenha perdido o controle pela falta de freios, invadindo a pista contrária, atingindo um Pálio e uma caminhonete Ranger.

Ratinho Junior diz que vai focar em inovação

Sicredi fecha com resultado recorde

Surpeendidos por animais peçonhentos

Operário sefre primeira derrota fora de casa

Grupo Exalta será atração do carnaval de Tibagi no dia 22 de fevereiro

Câmara de Castro abre edital para concurso público

Secretaria de Educação de Carambeí convoca pais

Policiais civis e Guarda Municipal

prendem fugitivo da cadeia

38 unidades educacionais em CastroEm Castro as aulas das redes municipal e estadual começam no dia 5 de fevereiro. Neste ano, a rede municipal conta com mais de oito mil alunos matriculados. Ao todo, são 38 unidades, entre as quais, 14 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), seis escolas do campo e 18 escolas na zona urbana e distritos castrenses.Pais que desejarem matricular seus filhos no Ensino Fundamental ou períodos de Educação Infantil, ou mesmo transferir o aluno de unidade, poderão realizar o procedimento nas próprias escolas, a partir do primeiro dia de aula deste ano. É considerado como Educação Infantil o período de vida escolar que atende, pedagogicamente, crianças que têm entre zero e seis anos de idade. Já o Ensino Fundamental compreende a fase que vai do 1º ao 9º ano, atendendo crianças dos seis aos 14 anos de idade.Página 5Apoio ao 'Aliança pelo Brasil'A deputada federal Aline Sleutjes e apoiadores do Aliança pelo Brasil irão realizar evento em Ponta Grossa e outro em Castro, neste sábado (25), para reunir lideranças políticas da cidade e região e pessoas que desejam apoiar o novo partido.De acordo com a parlamentar, a primeira parte do encontro será mais política do que partidária, sendo uma oportunidade para o diálogo entre ela e pessoas que comparecerem. “Todas as lideranças de municípios que eu estou atendendo no Paraná estão sendo convidadas, assim como amigos e aliados, mas qualquer pessoa pode participar.Página 3Página 6Página 7Em JaguariaívaDuzentas famílias de Jaguariaíva receberam nesta terça-feira (21) as chaves da casa própria. A inauguração do conjunto habitacional e a entrega das chaves foram feitas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Os investimentos somam R$ 15 milhões e foram liberados por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).Página 3R$ 13,47 milhõesPouco mais de um quarto (25,4%) do resultado de R$ 52,9 milhões obtido pela Sicredi Campos Gerais PR/SP em 2019 – o equivalente a R$ 13,47 milhões – serão distribuídos aos associados por meio do pagamento dos juros de capital (que foram creditados nas contas em novembro) e das chamadas sobras, que dependem da aprovação das assembleias para definir o seu destino.Página 4Página 5Página 4Página 8Na segunda-feiraA Câmara Municipal de Castro vai abrir, na segunda-feira (27), edital de concurso público para preenchimento de duas vagas de técnico-administrativo em seu quadro de servidores. Outro cargo – de contador – não deverá ser preenchido, em um primeiro momento, e entrará para o cadastro de reserva do Legislativo. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet.Página 3RecadastramentoA Prefeitura de Carambeí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promove recadastramento das crianças que se encontram na fila de espera da educação infantil no município. O recadastramento objetiva atualizar a listagem de espera, para obter a real demanda e direcionar as crianças para matrícula.Página 4Página 7