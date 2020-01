Edição 3319 Versão Online

'Aliança' se fortalece

Em Castro e Ponta GrossaNunca o nascimento de um partido ganhou tantos apoiadores, como também trouxe curiosos. Em Ponta Grossa, na noite de sexta-feira (24), foram pelo menos 500 pessoas no espaço Ecko Eventos, entre eles seis vereadores locais, um deputado estadual, um ex-deputado federal e muitas lideranças de partidos tidas como de esquerda.Em meio a uma longa fila formada, onde simpatizantes esperavam a vez para manifestar o seu apoio a criação do Aliança pelo Brasil, discursos deram o tom ao evento que reuniu na mesa principal a deputada federal Aline Sleutjes, ainda no PSL; o candidato ao governo do Paraná no último pleito, Ogier Buchi; o criador do dingo de Jair Bolsonaro - 'O Mito Chegou - , o venezuelano El Veneco; bem como o presidente do PSL em Ponta Grossa, vereador Ricardo Zampieri.Já em Castro, de acordo com a parlamentar estiveram presentes representantes de mais de 40 municípios paranaenses, e de diferentes regiões do Estado, como Noroeste, Litoral, Curitiba e Região Metropolitana, Vales do Paranapanema e do Ivaí e Campos Gerais.A ganhadora do carro zero quilômetro, da Campanha Sonhos de Natal edição 2019, Adayane Ribas, recebeu o prêmio na sexta-feira (24). Além de ganhar o Chevrolet Onix novinho, a sorteada ainda recebeu o carro já emplacado, com documentos já registrados em seu nome e impostos correspondentes ao ano de 2020 pagos.O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística - SEIL, Sandro Alex, vistoriou na sexta-feira (24), ao lado do prefeito Osmar Blum e do chefe de gabinete Márcio Taques, as obras de na Estrada do Catanduvas e nos bairros Mangabeira e Banana.Everaldo Manfron, de 48 anos¸ empresário e morador de Ivaí, morreu na noite de sábado (25) no Hospital Regional de Ponta Grossa. Segundo relatório da Polícia Militar, ele foi esfaqueado na manhã do mesmo dia do crime, supostamente por um vereador da cidade de Ivaí. Conforme Polícia Civil, a vítima levou vários golpes de faca.Secretaria Municipal de Esporte e Juventude retornou do recesso e já está na ativa. Desde o dia 22, a equipe administrativa retomou as atividades e está montando o calendário esportivo do ano.O Operário Ferroviário venceu o Rio Branco, na tarde de domingo (26), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 3 a 2. Na segunda-feira (27) recebeu dois novos reforços.Reforma tributária, privatização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) , fechamento da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), e a nova visita do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta segunda-feira (17), no Palácio Iguaçu, parte da bancada de deputados federais do Estado para discutir esses temas que atingem diretamente o Estado.Termina neste dia 29 o prazo para contribuintes com dívida ativa aderirem ao Programa de Refinanciamento de Débitos (Refis), da Prefeitura Tibagi, através da Secretaria Municipal de Finanças.O Refis abrange créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, em execução fiscal ou a executar. Aqueles que entrarem em dívida ativa durante a vigência da lei também poderão aderir ao refinanciamento.O prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda (Juca), foi eleito na sexta-feira (24) presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). A eleição, por aclamação, coloca Juca pela terceira vez à frente da entidade. Como vice outro ex-presidente, o prefeito de carambeí, Osmar Blum.