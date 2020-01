Edição 3320

Água preta

Tibagi recebe emenda

de R$ 2,3 milhões

Governador inaugura

1ª Escola Técnica Florestal

Câmaras municipais retornam

Inspeção escolar

Vereador é dado

como foragido

Aposentadorias

Desmatamento

DER fará consulta pública

TCE-PR lança manual

para prefeitos que

encerram mandato

Intercâmbio pode levar servidor de Carambeí ao Japão

Empresa multinacional é notificada por danos

20 bairros atingidosO aviso de que a Sanepar estaria realizando conserto emergencial, devido a um ponto de rompimento na adutora do Rio Iapó, na rua João Maria do Carmo, em Castro, na segunda-feira (27), deixou vários moradores irritados nessa semana. O abastecimento de água ficou prejudicado em pelo menos 20 bairros do município. A normalização estava prevista para a noite do mesmo dia, porém, algumas casas ficaram impossibilitadas de usar a água, por motivo de sujeira e mau odor.Página 5Através do Deputado Plauto MiróNa segunda-feira (27), o prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, foram até Curitiba e através do deputado estadual Plauto Miró (DEM), Tibagi recebeu emenda de R$ 2,34 milhões a fundo perdido, que representa custo zero para o município. O recurso será investido para compra de máquinas e equipamentos que farão parte da patrulha rural, que atenderá o distrito de Caetano Mendes. O anúncio oficial da emenda ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), com a presença do secretário da pasta, João Carlos Ortega e dos vereadores Cila Pavesi, Elizeu Cortez, Gilson Roberto, Helen Cristina e Tônico Quadra, e do ex-vice-prefeito Silvio Bittencourt e do diretor do Hospital Luiza Borba Carneiro, Paolo Pavesi.Página 4Primeira do Brasil, em OrtigueiraO governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugura nesta sexta-feira (31), em Ortigueira, a primeira escola técnica de operação florestal do Brasil. O evento será na própria escola, às 9h30. A unidade é resultado de parceria entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a Klabin e a prefeitura de Ortigueira, e terá capacidade para atender até 800 alunos.Página 6Depois do recesso parlamentar, vereadores da região se preparam para retornar às atividades parlamentares. Em Castro, a primeira sessão ordinária do ano está marcada para o dia 3 de fevereiro. Já entre as câmaras das cidades vizinhas a Castro, a de Tibagi é a que retorna antes.Página 3A Diretoria de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comutran) está realizando vistoria nos veículos que fazem o transporte escolar público em Castro. A inspeção iniciou na segunda-feira (27) e segue até sexta-feira (31), no Parque Lacustre.Página 5Polícia Civil de Imbituva está à procura desde a manhã de quinta-feira (30) do vereador Luisir Lobacz, conhecido como Kiko. Ele é o principal suspeito de matar o empresário Everaldo Manfron. O caso foi registrado pela Polícia Civil, no sábado (18), e desde o dia da morte Luisir não se apresentou às autoridades.Página 7Enquanto muitas pessoas reclamam nas redes sociais, e usam os famosos memes para dizer que janeiro é um mês difícil de administrar financeiramente, os aposentados e pensionistas do INSS já celebram o recebimento de reajuste em seus benefícios.Página 5Proprietário de uma chácara da localidade do Socavão, em Castro, foi autuado por policiais do Batalhão de Polícia Ambiental, da Vila Velha, na terça-feira (28). De acordo com as informações a equipe recebeu uma denúncia de dano de vegetação nativa no local.Página 7Contorno NorteA Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) irão promover uma Consulta Pública na Câmara Municipal de Castro, no dia 12 de fevereiro. O evento objetiva apresentar para a população do município projeto de construção do Contorno Norte de Castro, cuja obra faz parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.Página 3No ParanáPágina 3Página 4Página 4