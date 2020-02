Edição 3321 Versão Online

Aumenta número de sem-teto e pedintes

Na área comercial de CastroÉ cada vez mais comum em Castro a presença de pessoas pedindo esmola e de moradores de rua. Nos semáforos, nas saídas de supermercados e restaurantes, nas portas de instituições financeiras, sobretudo, nas ruas mais movimentadas e onde há maior concentração de estabelecimentos comerciais, pedestres e motoristas se deparam todos os dias com pessoas que pedem dinheiro. Paralelamente, também é cada vez mais habitual ver pessoas dormindo e até morando sob pontes, em marquises, nos pontos de ônibus, praças e diversos outros locais públicos. Fazem parte destes grupos pessoas de todas as idades, e que se tornaram pedintes ou moradores de rua pelas mais diferentes razões. A reportagem do Página Um News ouviu algumas destas histórias, e nesta edição, conta como a trajetória das ruas começou para alguns destes, com quem o castrense cruza todos os dias.Página 5Em giro pelo ParanáEquipe motivada na estrada e uma deputada com muito entusiasmo. Essa foi a receita para o êxito da missão de promover com lideranças políticas regionais a assinatura de fichas de apoiamento à criação do Partido Aliança pelo Brasil, do Presidente Jair Bolsonaro.O itinerário começou por Ponta Grossa, no dia 24 de janeiro, e até 2 de fevereiro percorreu Castro, Centenário do Sul, Pato Branco, Jardim Olinda, Maringa e culminou em Curitiba. Na Capital do Paraná, em dois telões, o presidente Jair Bolsonaro conversou com os convidados, já a deputada Aline Sleutjes teve discurso elogiado e aplaudido.Página 3Através de denúncia anônimaNem sempre o que vale é a intenção. Na tentativa de ajudar os tantos animais que precisam, algumas pessoas perdem o controle, e de protetor acabam tornando-se o opressor. O Transtorno de Acúmulo de Animais, conhecido como Síndrome de Noé, é uma doença grave, extremamente lesiva para os animais, para o acumulador e a sociedade. Embora infelizmente muito comum. Em Ponta Grossa, após denúncia, a Polícia Ambiental juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente encontrou cerca de 400 gatos em uma residência.Página 7CarambeíO programa 'Bem Estar' premiou no gabinete do prefeito Osmar Blum Chinato, em Carambeí, as cinco participantes que mais perderam peso na primeira edição. No total, 225 pessoas participaram do programa e juntas totalizaram 1.100 quilos perdidos ao longo de quatro meses de atividades.Página 4Blitz educativaA campanha 'Não dê Esmola – Mostre o Caminho', que busca orientar a população para os malefícios que a esmola pode causar e também sensibilizar para o apoio a causa, foi lançada oficialmente na sexta-feira (31). A primeira atividade da campanha, desenvolvida pelo Comitê Intersetorial de População em Situação de Rua em parceria com a Prefeitura, foi uma blitz informativa para população, que envolveu distribuição de folhetos, abordagem da comunidade e fixação de cartazes.Página 4Ponta GrossaRadialista de Ponta Grossa, identificado pela Polícia Civil como sendo Júlio César Kayanuma, suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas, foi preso na manhã de segunda-feira (3). Ele deve responder por tentativa de feminicídio, de acordo com a Polícia, provavelmente o crime foi passional. A situação foi registrada na madrugada de sexta-feira (31), no Conjunto Costa Rica.Página 7Primeira rodadaO Operário Ferroviário enfrenta o Barbalha-CE, nesta quarta-feira (5), pela primeira fase da Copa do Brasil 2020. Na última vez que o Fantasma disputou a competição nacional, a equipe alvinegra chegou até a segunda fase.Página 4CoronavírusO secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou a resolução ativando oficialmente o Centro de Operações em Emergências (COE) com o objetivo de definir as estratégias para o enfrentamento ao Novo Coronavírus.Página 6Página 521 vagasPrefeitura de Carambeí abre no dia 17 de fevereiro o prazo para inscrições para novo concurso público. A oferta é de 21 vagas para os cargos de advogado, assistente social, contador, professor, professor de educação infantil, professor de educação física e psicólogo. Os salários vão de R$ 1.443,12 a R$ 5.082,88.Página 6OrtigueiraPágina 4Nesta segunda-feiraPágina 3