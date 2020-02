Edição 3322

Unium irá comercializar energia

A partir de MarçoA Unium, marca institucional da Intercooperação entre Castrolanda, Frísia e Capal, deve começar a comercializar a energia, produzida a partir de resíduos orgânicos gerados em suas próprias unidades, a partir de março deste ano. De acordo com o gerente de Negócios Energia da Castrolanda, Vinicius Fritsch, a energia gerada a partir dos biodigestores será comercializada na modalidade de geração distribuída. A planta de geração irá exportar créditos de energia para a rede distribuidora, e, os consumidores irão utilizar os créditos nas suas faturas de energia.A comercialização vai ocorrer a partir da subsidiária Engloba Comercializadora de Energia, unidade da Castrolanda transformada para o setor, com foco na segurança energética, eficiência e competitividade. Já para a produção da energia, foi criada a Energik Geradora de Energia, mais uma empresa que é fruto da Unium.Página 5O clima de carnaval já começa a tomar conta de Tibagi. E com a aproximação da festa, a população já está ansiosa para conhecer as candidatas que disputarão o título de majestade da festa. Neste ano, cinco beldades concorrem no concurso. A escolha oficial acontece neste sábado (8), a partir das 20h30, na Praça Edmundo Mercer. As candidatas são Ana Carolina Bastos, Brenda Raline Pedrozo Santos, Marielly Aparecida Martins Nogueira, Marili Pereira, Vitoria Maria Izidoro dos Santos.Página 6'MDB Mulher'A presidente da Câmara Municipal de Castro, vereadora Fátima Castro (MDB), participou, nestas quarta e quinta-feira (5 e 6), em Brasília (DF), da 1° Reunião da Executiva Nacional do MDB Mulher. O encontro contou com a participação do presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi (SP), e da presidente nacional do MDB Mulher, Fátima Pelaes.Página 3Nesta edição, o Página Um News dá sequência à produção de matérias que se pautam por questões como a produção, descarte e reciclagem do lixo. O projeto tem como intuito o relato de práticas ilegais, como o descarte irregular de lixo, a divulgação de informações importantes e que dizem respeito a toda população, e de pequenas alternativas para a correta destinação de materiais que podem ser reaproveitados. A ideia é também promover o debate sobre o assunto, já que a grande escala de produção de lixo torna a situação a cada dia mais urgente.Página 5Contra o SarampoA primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo inicia na segunda-feira (10) e segue até 13 de março. O público alvo são pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos de idade. O dia 'D' de mobilização nacional acontece no dia 15 de fevereiro, de forma seletiva de acordo com o histórico vacinal.Página 4Na 1ª sessãoNa terça-feira (4), durante a primeira sessão da Câmara Municipal em 2020, o prefeito Rildo Leonardi aproveitou para apresentar aos vereadores e comunidade a prestação de contas referente aos três primeiros anos de sua gestão, que somam R$ 20 milhões em investimentos.“Estou muito feliz de estar aqui no início do trabalho legislativo para prestigiar a nova mesa diretora, para prestigiar a Câmara que tem sido muito importante para Tibagi", disse Rildo.Página 3O programa Troca Saudável deu início às suas atividades na manhã desta quinta-feira (06) em Carambeí e prossegue na sexta-feira (07), em vários bairros.Página 4Página 7