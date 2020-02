Edição 3323 * Versão Online

Alvaro assume Prefeitura de Castro

Até 15 de fevereiroDesde a manhã dessa segunda-feira (10), a Prefeitura de Castro tem novo comando. Moacyr Elias Fadel Junior transferiu o cargo de prefeito ao seu vice Alvaro Telles, em uma cerimônia rápida na sede da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, uma vez que o gabinete oficial passa por reformas. O ato que contou com a presença de cinco secretários municipais, além do Procurador do Município, Júlio Philbert, sequer foi fotografado pela assessoria de imprensa.Página 3Coronavírus“A Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde confirmaram no ínicio da noite de segunda-feira (10), caso suspeito de coronavírus em Ponta Grossa. Trata-se de uma criança de sete anos, que teria estado na China no mês passado. A criança teria apresentado sintomas de gripe e foi submetida a exames. O resultado do exame ainda não foi divulgado. “A China e mais 24 países já tem casos confirmados. Vale lembrar, que no Brasil, nenhum caso foi confirmado até o momento. São 7 notificações se enquadram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (1) e 1 Paraná (Ponta Grossa).O novo agente do coronavírus, chamado de novo coronavírus - nCoV-2019, foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos confirmados na China. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 14,5 mil casos registrados em 18 países, com 305 mortes, o que mobilizou organismos internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus.Ao longo do mês de fevereiro a equipe do Página Um News está produzindo matérias que se pautam exclusivamente por questões relacionadas ao lixo. Nesta edição, a terceira matéria da série fala sobre os lixões que vão se formando na área urbana do município.Página 5Ritmo de folia em TibagiO clima carnavalesco já começa a tomar conta de Tibagi. Neste fim de semana, foram realizados os primeiros eventos momescos de 2020 na Praça Edmundo Mercer, palco da folia que contagiará tibagianos e turistas de 21 e 25 de fevereiro. Nas programações cuidadosamente preparadas foram definidas as marchinhas carnavalescas e as majestades que agitarão e abrilhantarão a festa durante os cinco dias e noites.Página 7Página 6Piraí do SulVereadores piraienses são alvos de ação pela devolução de mais de R$ 471 mil aos cofres públicos. A decisão foi proferida no dia 22 de janeiro, pela juíza Leila Aparecida Montilha, da Vara da Fazenda Pública de Piraí do Sul. O ex-presidente Marcio do Gás contesta.Página 3Noite de domingoPolícia de Castro investiga mais um caso de homicídio. Desta vez, o registro aconteceu na noite de domingo (9), por volta das 21h30 no Arapongas. Conforme boletim do IML, a vítima foi identificada como sendo Noel Alves da Costa.Página 9CarambeíPágina 6LocalPágina 5Casos no Brasil chegam a 66 mil ao anoPágina 9