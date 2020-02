Edição 3324

Enfim, o Contorno Norte

Consulta Pública na CâmaraNa tarde de quarta-feira (12), o secretário de Estado da Infraestrutra e Logística, Sandro Alex, e os técnicos do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) apresentaram o projeto de construção do Contorno Norte, através de Consulta Pública. O encontro foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Castro e reuniu políticos, lideranças, empresários, agricultores e pessoas da comunidade em geral.No início do evento, Sandro Alex falou sobre o projeto, explicando que a Consulta Pública tem uma formalidade exigida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Nós seguiríamos essa formalidade, mas eu fiz questão, antes, de dar as boas-vindas, agradecer a todos em nome do governador Ratinho Jr.”, disse.Página 3Na quinta-feira (13), a Cooperativa Castrolanda elegeu um novo presidente e vice-presidente, assim como os novos integrantes do Conselho de Administração e dos outros Conselhos e Comitês. Para ocupar o cargo de diretor-presidente, que há 24 anos estava sob responsabilidade de Frans Borg, foi eleito Willem Berend Bouwman, e, para o cargo de diretor vice-presidente, foi eleito Armando de Paula Carvalho.Página 5A redução de 21% no valor gasto com o transporte escolar prestado por terceiros, o que corresponde a R$ 900 mil, foi comemorada pelo chefe de gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques. Antes as licitações eram realizadas separadamente, por locais, e gerava muitos gastos, agora sendo global a mesma empresa faz o transporte de alunos para as 25 linhas escolares. Com a nova licitação foi possível contratar ônibus mais novos, que possuem cintos de segurança, contemplando também a figura de um monitor por veículo, bastante comemorada.Página 4Prêmio Tropeiro de OuroNo próximo dia 5 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) e o Sindicato Rural de Castro irão lançar o Prêmio Tropeiro de Ouro, num luxuoso evento no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda). Nesta primeira edição, serão reconhecidas cinco diferentes categorias.Página 5Cães raivososAnimais perambulando pelas ruas e consequentes ataques a pessoas podem render problema na Justiça para seus donos. Foram reclamações desse tipo nas redes sociais que despertaram a atenção do Página Um News para uma nova questão: moradores tanto do Catanduvas, na área rural, quanto da cidade, estão reclamando dos ataques de cachorros nas vias públicas e todos querem saber o que devem fazer para que esse problema pare de acontecer.Página 4Indicação de PlautoO deputado Plauto Miró Guimarães Filho entregou, na tarde de quinta-feira (13), ao município de Castro, convênio que firma o repasse de recursos a fundo perdido para compra de uma pá-carregadeira e de uma retroescavadeira, avaliados em R$ 600 mil.Página 3Página 7Página 8