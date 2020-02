Edição 3325

Moacyr Fadel recorre da inegibilidade

23º Show Tecnológico

Secretaria apresenta novo 'financiamento' na Câmara

Projeto é alternativa para vários abrigos

Governo regulamenta logística reversa

Presa com cocaína

Empresário morto a luz do dia

Meio Ambiente recebe novo veículo

Max-Lider premiou em Castro os Destaques do Ano

Investimentos em equipamentos e na frota em Palmeira

Conselheiro Nestor Baptista alerta prefeitos sobre dificuldades

Operário perde para o Paraná fora de casa

Rapaz é morto a faca no Bairro Alvorada

Agora em 3ª InstânciaO prefeito de Castro, Maocyr Fadel Junior recorreu em terceira instância, neste mês de fevereiro, da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-Paraná), que suspendeu seus direitos políticos pelo período de oito anos. Moacyr é réu no processo porque o Ministério Público do Paraná (MP-PR) entendeu que houve a prática de improbidade administrativa, no caso que também envolve a Viação Cidade de Castro, Viação Santana do Iapó e outras pessoas.A decisão que suspende os direitos públicos do prefeito e o condena ao pagamento de multa no valor de R$ 300 mil, é de novembro de 2018.Página 3Há 23 anos, a Fundação ABC realiza o Show Tecnológico, evento que apresenta novidades, tira dúvidas e prepara os produtores rurais para a próxima safra. Neste ano, a Frísia estará presente.Página 6Previne BrasilA Secretaria Municipal de Saúde apresentou na sexta-feira (14), na Câmara Municipal, o novo financiamento da Atenção Primária em Saúde, o Previne Brasil que abrange todas as equipes de Atenção Primária em Saúde.As mudanças objetivam a distribuição de recursos com mais equidade, uma vez que o contingenciamento de recursos de equipes pelo Ministério da Saúde será de mais de R$ 2 bilhões. As equipes de Atenção à Saúde deverão ser sustentáveis.Página 5'Família Acolhedora'Evitar que crianças e adolescentes que tenham passado por alguma situação de risco pessoal e social sejam encaminhados para instituições, como abrigos. Com o projeto Família Acolhedora, é possível que uma família acolha essa criança ou adolescente por tempo indeterminado para poder proporcionar um ambiente familiar. Hoje, Carambeí possui cinco famílias acolhedoras, três em que existem crianças residindo, em um total de cinco crianças beneficiadas. A expectativa é que em 2020 chegue em 20 famílias cadastradas.Página 3Lixo eletrônicoO Página Um News segue com a produção de matérias que se pautam pela geração, descarte, reciclagem e gestão do lixo. Ao longo de todo mês de fevereiro, em cada edição, seja on-line ou impresso, uma matéria aborda o tema, trazendo para discussão inclusive pautas sugeridas pela comunidade castrense.Página 5Na barra da calçaMulher de 27 anos foi presa na manhã de sábado (16), após tentar entrar com drogas na Cadeia Pública de Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Militar, a mulher escondeu 70 gramas de cocaína Na barra da calça.Página 7JaguariaívaInstituto Médico Legal, de Ponta Grossa identificou como sendo Carlos Fernando Bronguel, de 41 anos, o homem morto a tiros no final de semana em Jaguariaíva. De acordo com a Polícia Militar, Carlos foi atingido por vários tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu. Toda a situação foi registrada pela Polícia Militar na rua Maringá, localizada no bairro Primavera III.Página 7TibagiNa semana passada foi realizada a entrega oficial do novo veículo do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema), na sede da Prefeitura Municipal, com a presença de autoridades e membros do conselho. O carro foi um investimento de R$ 52 mil e será utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).Página 4Melhores de 2019Página 4Página 3Página 3Página 4Página 7