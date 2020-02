Edição 3326

Dengue deixa a região em alerta

Ratinho Junior formaliza concessão

Casa da Criança celebra 25 anos

Legislativo derruba veto de Moacyr

Indicadores sinalizam crescimento

Gerson defende Contorno Sul no BID

Festa e retiro fazem carnaval ser diferente

PRF lança Operação Carnaval 2020

Grupos definidos para animar as tendas no Carnaval de Tibagi

Grupo chinês conhece potencialidade de Tibagi

Polícia Civil alerta para o golpa do aluguel no Carnaval

Radialista Cléo morre aos 68 anos ao sofrer AVC Hemorrágico

Carambeí tem caso suspeitoA cidade de Carambeí registrou nessa semana o primeiro caso suspeito de dengue no município. Trata-se de um homem, morador do Bairro Boqueirão, que procurou pelo Centro Municipal de Saúde, na quarta-feira (19), apresentando os sintomas de infecção pelo vírus. “Ele buscou por uma consulta normal, porque estava sentindo dores no corpo, náusea e com febre”, descreve a inspetora sanitária e coordenadora municipal de combate a endemias, Adriana Fernandes de Oliveira.Segundo a coordenadora, após a coleta de sangue do paciente, o material foi enviado para análise, e, o resultado do exame leva cerca de uma semana para ficar pronto. “Não são descartados outros tipos de doença, mas nesse caso é feita a notificação e um laboratório terceirizado aqui do município faz a coleta, que é encaminhado para o Laboratório Central do Paraná (Lacen), em Curitiba. Os resultados saem em aproximadamente uma semana”, explica ela.Página 5O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na quarta-feira (19) o contrato de concessão de áreas do Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, para a empresa Eco Parques do Brasil S/A. O grupo vai investir em serviços de apoio à visitação, turismo sustentável e recreação. O prazo de exploração é de trinta anos. A gestão ambiental segue de responsabilidade do Governo.Página 3A Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici completou 25 anos de existência no último dia 31 de janeiro. Para comemorar o ‘Jubileu de Prata’ da instituição, que atende mensalmente a 300 crianças, adolescentes e jovens, uma Missa em Ação de Graças foi celebrada na Igreja Matriz de São Judas Tadeu, na manhã de domingo (16).Página 5Por 8 votos a 5Em sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (17), por oito votos a cinco, o Plenário da Câmara Municipal de Castro derrubou o veto parcial do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior (Patriota) ao Projeto de Lei 149/2019. De autoria do Executivo, a proposição autoriza a venda de faixas de terrenos, pertencentes ao patrimônio público municipal, consideradas “inservíveis”.Página 4Na construção civilAssociação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – divulgou os indicadores de mercado. A pesquisa realizada em parceria com a FIPE destaca os números do segmento imobiliário no Brasil, entre os meses de janeiro a novembro do último ano. Segundo a pesquisa, foram lançadas mais de 92 mil unidades na construção civil em todo o país.Página 7PropostaUm dos vereadores mais atuantes do legislativo castrense, vereador Gerson Sutil aproveitou a presença do secretário de Estado Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, quando da realização da Consulta Pública, e solicitou na Câmara a inclusão da obra do Contorno Sul, no BID.Página 3Cristãos católicosSe divertir sem excessos, sem perder o senso de responsabilidade e viver a ‘folia’ de dentro pra fora, olhando para o Alto, incentivando e propagando aquilo que é bom e verdadeiro. Essa é a proposta para os Cristão católicos terem três dias de alegria plena e duradoura.Página 4FiscalizaçãoPolícia Rodoviária Federal (PRF) lança a Operação Carnaval 2020 à zero hora desta sexta-feira (21) em todo o país. Com duração de seis dias, a operação termina às 23h59 de quarta-feira (26). Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, transporte seguro de crianças, motociclistas e o uso do celular.Página 9Página 6Página 7Página 8Página 9