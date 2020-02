Edição 3327

Celebração das cinzas abre 'Quaresma' e 'Campanha'

'Fraternidade e vida: dom e compromisso' é tema deste anoCom o início da Quaresma, ocorrido na Quarta-feira de Cinzas (26), também começou uma nova Campanha da Fraternidade. Neste ano o Tema é Fraternidade e Vida: dom e compromisso, e o lema ‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’. Conforme explica o religioso de Sion, irmão Cristiano de Almeida, o lema foi inspirado no Evangelho de Lucas, que relata a conhecida Parábola do ‘Bom Samaritano’.“Na verdade a Campanha da Fraternidade deste ano tem muito a ver com a teologia do Papa Francisco e também foi inspirada nas obras da Irmã Dulce dos Pobres, a santa brasileira que foi canonizada no ano passado. Mas, acima de tudo, é um convite a sermos como o bom samaritano, que viu a pessoa caída e necessitando de ajuda, sentiu compaixão daquele irmão e o ajudou", ressalta.Página 5Campanha para doação de sangue em CastroNeste sábado (29) a Secretaria Municipal de Saúde de Castro, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), irão realizar uma Campanha para doação de sangue. Será um dia inteiro de mobilização para ajudar a salvar vidas, conforme descreveu para a reportagem a secretária de saúde de Castro, Maria Lidia Kravutschke. A secretária também explicou que, apesar de a ação estar programada para ocorrer em Castro, durante a Campanha pessoas de toda a região poderão doar sangue. “É uma parceria com a Hemepar, mas não se trata de uma campanha exclusiva para pacientes de Castro, é uma parceria com foco em ajudar a salvar vidas”, destaca.Página 5Com um ano de vidaEm uso desde o mês de dezembro de 2019, a UTI Móvel do município de Palmeira já realizou o transporte de diversos pacientes em estado de urgência e emergência. Apesar de todos os atendimentos já realizados, na quarta-feira (26) a UTI Móvel registrou um caso especial. Um recém-nascido, com apenas um dia de vida, necessitou dos serviços neonatais do veículo para ser transferido para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.Página 4'Tom Jobim'O maestro Nélson Lopes, regente da Orquestra Municipal de Palmeira, agora parte para mais um desafio na cidade, a criação de uma Orquestra Filarmônica que leva o nome de Tom Jobim. Ele participa da Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) e juntamente com o coordenador da entidade, pastor Aroldo Heimbecker, estão atuando no sentido de viabilizar a formação de músicos, especialmente crianças e adolescentes atendido pela entidade.Página 7No mês de marçoA partir de março, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) deixa de ter versão física e passa a ser somente digital. Além de acelerar a solicitação do documento, a digitalização da carteira possibilita que o trabalhador tenha acesso a informação de qualificação civil.Página 8Estradas da regiãoA PRF encerrou na quarta-feira (26) a Operação Carnaval 2020. Na região dos Campos Gerais houve registro de 20 acidentes com 2 mortes e 19 feridos. Os principais tipos de acidente atendidos pelas equipes da PRF foram colisão traseira e colisão transversal. Entre as causas se destacaram a falta de atenção, velocidade incompatível e ingestão de álcool.Página 9RegiãoPágina 4CarnavalA Polícia Civil de Tibagi, desde o fim da madrugada de domingo (23) está trabalhando para elucidar o caso de um jovem espancado. Danilo Sedlak, de 23 anos, teria sido espancado na rua antes de entrar em óbito.Página 9ParcialmenteAgência da Caixa Econômica Federal assaltada, em Telêmaco Borba, voltou a atender parcialmente na quinta-feira (27). A unidade ficou danificada após a situação registrada pela polícia na madrugada de sexta-feira (21). A Polícia Militar da cidade lamentou a morte de um policial e o ferimento de outro durante troca de tiros no dia da ação criminosa. Até hoje, a Investigação não informou se alguma quantia em dinheiro foi levada do local.Página 9Página 3