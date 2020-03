Edição 3328

Tropeiro de Ouro tem evento de gala

Acontece nesta quinta-feira (5) o evento de lançamento do Prêmio Tropeiro de Ouro. O propósito desta iniciativa é, sobretudo, o reconhecimento de empreendimentos, empresas, personalidades e profissionais castrenses, que se destacam em suas atividades ao longo dos anos. A cerimônia está marcada para começar as 19h30, no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda). A ação está sendo desenvolvida através de uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) e o Sindicato Rural de Castro. A indicação dos nomes que irão receber o prêmio, nesta primeira edição do evento, foi feita por meio de votação entre os membros da diretoria das três instituições.

'Paixa de Cristo' completa 30 anos

Após ser denunciado por quebra de decoro parlamentar, na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Tibagi, o vereador Elizeu Cortez protocolou sua defesa junto a Casa, na tarde desta segunda-feira (2). O material deverá ser analisado pela Comissão Especial de Inquérito (CEI) durante os próximos cinco dias, e, após o parecer do grupo, os vereadores definirão se Elizeu terá ou não o mandato cassado.

A Prefeitura Municipal, através da secretaria de Obras e Serviços Públicos inicia nesta semana uma força tarefa para recolhimento de galhadas e restos de construções que estão depositadas em frente as residências e também em locais públicos nos bairros e região central do Município. No total são seis caminhões e três máquinas retro escavadeiras que estão designadas.

Caramuru terá R$ 1,5 milhão em investimentos

Corpo de homem é achado no interior

Operário perde em casa para o Athletico Paranaense

Aliel entrega equipamentos para hospital em Piarí do Sul

Setur abre inscrições para cursos de garçom e barman em Tibagi

Força-tarefa vai fiscalizar terrenos

Quatro pessoas morrem em colisão na rodovia

Empate com Ipiranga teve gosto de vitória

ExpectativaPágina 5Teatro abre ensaios na Paróquia São JudasComeçou no domingo (1º), os primeiros ensaios para a apresentação da peça teatral ' Paixão de Cristo ' , que todo o ano - na Sexta-Feira da Semana Santa -, é organizada e apresentada por atores amadores mirins, jovens e até mesmo adultos. Este ano, o espetáculo vai atingir uma marca histórica. Serão celebrados 30 anos de apresentação ininterrupta. A peça está marcada para acontecer no dia 10 de abril. De acordo com Arildo Ribeiro de Souza, que ao lado de outros integrantes coordena a fase de ensaios, ainda não está oficialmente definido o local onde a trama deverá ocorrer.Página 5Página 3Página 4RevitalizaçãoO Estádio Municipal Lulo Nunes, o Caramuru, será revitalizado. Foi assinada no domingo (1º) a Ordem de Serviço e as obras devem iniciar nas próximas semanas. Com investimento de R$ 1,5 milhão, oriundos do Ministério do Esporte e contrapartida do Município, a revitalização do Caramuru inclui a reforma dos banheiros, troca da cobertura da arquibancada e novo projeto de iluminação.Página 5Em estado de decomposiçãoMais um caso de morte intriga os castrenses e as polícias da cidade. Na tarde de segunda-feira (2) um corpo, já em estado de decomposição, foi achado no interior de Castro. Estiveram no local policiais militares, civis e também a equipe de criminalística do Instituto Médico Legal, de Ponta Grossa. Mas, até o fechamento desta edição a identidade da vítima, autoria e motivação do crime não haviam sido divulgados.Página 7Página 4Página 3Página 4Após reclamaçõesA Prefeitura de Castro, por meio da Superintendência de Tributos e Fiscalização de Posturas, inicia nesta terça-feira (3) uma força-tarefa para fiscalizar a limpeza de terrenos baldios e o acúmulo de lixo, entulho e materiais de construção que estão obstruindo passeios. A Prefeitura tem mais de 3.700 terrenos baldios cadastrados e quatro equipes vão atuar por setores.Página 5Carro x caminhãoPelo menos quatro pessoas morreram em acidente de trânsito registrado na manhã de segunda-feira (2) na PR-427, em Porto Amazonas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a batida envolveu um caminhão e um Fiat Uno.Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para combater as chamas e prestar os primeiros socorros às vítimas.Página 7Página 6